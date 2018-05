Lehtikuva/Saul Loeb

Viime vuonna kongressi tyrmäsi presidentin suunnitelmat.

Donald Trump on kertonut suunnitelmistaan leikata avustuksia mailta, joiden kansalaisia rajavalvonta ottaa kiinni heidän pyrkiessään Yhdysvaltoihin. Hänen mukaansa kyseiset maat rohkaisevat kansalaisiaan pyrkimään Yhdysvaltoihin, ”koska eivät itse halua pitää heitä”.

Trump kertoi suunnitelmistaan maahanmuuttoa käsitelleessä pyöreän pöydän tapaamisessa New Yorkissa. Jokaisen luvatta maahan pyrkivän tulisi hänen mukaansa vähentää lähtömaan tukea.

– Joiltain [mailta] tuki pitäisi lopettaa kokonaan, koska saamistani selvityksistä huolimatta en usko niiden auttavan meitä yhtään, hän totesi.

Vuoden 2019 budjettiin Trump ehdottaa miljardien leikkauksia ulkomaan apuun. Hänen viime vuonna tekemänsä vastaavat esitykset kongressi pääosin torjui.

Trumpin mielestä Yhdysvaltojen tulisi avustaa vain ”ystäviä”. Ystävävaltioilla hän viittaa lähinnä maihin, jotka myötäilevät Yhdysvaltojen kantoja Yhdistyneissä kansakunnissa. Viime joulukuussa hän uhkasi leikata ulkomaanavustukset mailta, jotka äänestivät YK:n esityksen mukaisesti Yhdysvaltoja vastaan maan tunnustettua Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.

– He saavat satoja miljoonia, jos eivät miljardeja dollareita ja kuitenkin äänestävät meitä vastaan, hän totesi tuolloin.

– No me katsomme, miten he äänestävät. Äänestäköön meitä vastaan. Me säästämme paljon. Me emme välitä.