Maailmat kohtaavat Helsingissä Maailma kylässä -festareilla

Johanna Eurakoski Kulttuurituottaja,

Maailma kylässä -festivaalin ohjelmapäällikkö.

Työskennellyt Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepassa vuodesta 2005.

Asuu Helsingissä perheensä kanssa.

Johanna Eurakoski, toimit vuosittain järjestettävän Maailma kylässä -festivaalin ohjelmapäällikkönä. Mitä työhösi kuuluu?

– Vastaan ohjelman koordinoinnista, valinnasta ja tuotannosta. Se tarkoittaa ihan kaikkea ohjelman sisällön suunnittelusta esiintyjien lentoaikatauluista huolehtimiseen. Syksyisin käydään läpi ohjelmaehdotuksia ja neuvotellaan. Keväällä koordinoidaan käytännössä.

– Keskusteluja tuottavat esimerkiksi erilaiset kansalaisjärjestöt, oppilaitokset ja viranomaiset, joita me sitten ohjeistetaan ja sparrataan.

Millaisia teemoja festivaaleilla on tänä vuonna?

– Pääteemana on YK:n Agenda 2030 ja kestävä kehitys, joiden ympärille keskusteluohjelma on rakennettu. Ohjelmassa on noin 80 keskustelua, joista yleisö saa sekä tietoa että arjen ratkaisuja.

– Musiikkiohjelmistossa alueellisena painotuksena on Afrikka. Yksi tärkeä tapahtuma, jossa käymme vuosittain bongaamassa parhaimmat esiintyjätärpit, on maailmanmusiikin kohtaamispaikka World Music Expo eli Womex.

Tunnet koko festivaalin ohjelman. Pystytkö nostamaan sieltä jotain ihan erityistä esille?

– Kiinnostavaa keskusteluohjelmaa ja keskustelijoita on järkyttävän paljon, keskustelijoita Elisabeth Rehnistä Tarja Haloseen ja paljon kansainvälisiä vieraita.

– Ilmaiskonserteissa päälavalla on mielettömiä esityksiä, kuten vaikkapa etelä-afrikkalainen Freshlyground, jonka sanoitukset ovat voimakkaasti kantaa ottavia ja joka on maassaan todella suosittu yhtye. Koko maailman tietoisuuteen he nousivat tehdessään Shakiran kanssa yhdessä biisin Waka waka, joka oli jalkapallon MM-kisojen virallinen tunnuskappale.

”Valtava kasa elämyksiä ihan ilmaiseksi.”

– Elokuvaohjelmistossa on kiinnostavia dokumentteja. Yksi kertoo murhatusta kolumbialaisesta pasifistisissistä ja kapinalliskomentaja Carlos Pizarrosta. Suomen ensi-iltaan saapuu haastateltavaksi hänen puolisonsa Myriam Rodríguez, joka itsekin kuului vasemmistolaiseen sissiryhmään.

– Maailman ensi-iltansa saa Hetemajn perheestä kertova Kotimaa Kosovo-Suomi.

Miksi kannattaa tulla?

– On yksi viikonloppu vuodessa, jolloin kaikki maailman kulttuurit kohtaavat Helsingissä Kaisaniemessä. Tunnelma on aina ihan mieletön. Jokaiselle lapsiperheistä opiskelijoihin ja vanhuksiin on tarjolla jotain. Viikonlopusta saa ideoita siihen miten voi toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta ja samalla saa valtavan kasan elämyksiä, ihan ilmaiseksi.

Maailma kylässä 26.-27.5. Helsingissä. Järjestäjä on KEPA ja sen toteutukseen osallistuu 300 kansalaisjärjestöä ja yli 200 vapaaehtoista.

Hyvä lukija! Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme. Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon. Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia! Tarjoushintaan kotiin kannettuna 49 €/5 kk. Sähköinen näköislehti 25 €/3 kk.