Lehtikuva/Emmanuel Dunand

Palautus Iraniin voi koitua lähes kymmenen vuotta Suomessa asuneen miehen kohtaloksi.

Tamperelaista kurdia, Behdadia uhkaa lähes kymmenen vuoden Suomessa asumisen ja työskentelemisen jälkeen pakkopalautus Iraniin. Poliisi mukaan palautus tapahtuu mahdollisesti jo tämän viikon torstaina.

Behdad otettiin kiinni ja suljettiin turvasäilöön Tampereella maanantaina 21. toukokuuta. Netissä kiertää nyt vetoomus, että ystävällisenä ja avuliaana tunnettu Behdad vapautettaisiin ja hänen annettaisiin jatkaa elämäänsä Suomessa.

Palautuskiellosta säädetään perustuslaissa

”Kenen tahansa sortotoimien kohteeksi todennäköisesti joutuvan palauttaminen sortoa harjoittavaan kotimaahansa rikkoo perustuslaissa olevaa palautuskieltoa.”

Iran tunnetaan Suomessakin diktatuurina, jossa vähemmistöjen ja poliittisen opposition edustajia hirtetään, osa heistä julkisissa teloituksissa. Amnestyn mukaan oikeudenkäynnit Iranissa ovat systemaattisesti epäoikeudenmukaisia ja kidutukset arkipäivää.

Vetoomuksessa kurdivähemmistöön kuuluvan, poliittisesti aktiivisen Behdadin pelätään Iraniin palatessaan saavan kuolemantuomion. Turvallisuussyistä vetoomuksessa ei käytetä hänen oikeaa nimeään.

– On perusteltuja syitä ei ainoastaan olettaa vaan peräti sanoa varmaksi, että Behdadin palauttaminen Iraniin asettaisi hänen vapautensa ja henkensä vaaralle alttiiksi Iranin hallinnon toimesta. Iranin hallinto sortaa kurdivähemmistöään näkyvästi. Varsinkin mielipiteitään avoimesti julkituovat poliittisesti aktiiviset kurdit ovat hallinnon sortotoimien kohteena, vetoomuksen laatineet Behdadin ystävät ja tukijat kirjoittavat.

Iranissa on järjestetty viime aikoina mittavia mielenosoituksia, jotka hallitus on nujertanut. Seurauksena tilanne maassa on pahentunut ja hirttotuomiot arkipäivää. Behdadin ystävät kritisoivat Suomea siitä, ettei se käännytyshanakkuudessaan huomioi tilannetta Iranissa.

– Kenen tahansa sortotoimien kohteeksi todennäköisesti joutuvan palauttaminen sortoa harjoittavaan kotimaahansa rikkoo perustuslaissa olevaa palautuskieltoa. Tämän oikeuden nojalla aiemmin on jätetty palauttamatta Iraniin useita kurdiaktivisteja. Näissäkin tapauksissa siis jo itse kiinniotto ja säilössäpito, palautuksesta puhumattakaan ovat osoittautuneet perusteettomiksi toimenpiteiksi, vetoomuksessa todetaan.

Aktivismi Suomessa voi johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin Iranissa

Suomessa on järjestetty viime vuosina kurdien tilanteeseen liittyvää poliittista toimintaa ja mielenosoituksia. Behdadin läheiset kertovat, että Tampereella kurdiaktivismiin liittyviä kokouksia on järjestetty Behdadin avustamana ja hän on osallistunut useisiin mielenosoituksiin. Vetoomustekstin mukaan aktivismin ja sosiaalisessa mediassa esitettyjen mielipiteiden vuoksi Behdad on vaarassa, mikäli hänet palautetaan Iraniin.

Suomea sujuvasti puhuva Behdad on elänyt suurimman osan aikuisikäänsä Suomessa. Vuodesta 2009 asti hän on ystäviensä mukaan luonut laajat sosiaaliset verkostot Suomeen ja hänet tunnetaan “ystävällisenä, avuliaana, avarakatseisena ja uuraana nuorena miehenä.”

Vetoomuksessa vaaditaan Behdadin vapauttamista lakiin vedoten:

– Hänen elämänsä ja tulevaisuutensa on täällä – Iranissa hänellä ei ole tulevaisuutta. Vaadimme perustuslain mukaista palautuskiellon noudattamista ja Behdadin välitöntä vapauttamista.