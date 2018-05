Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Mitä pidemmälle aktiivimallin seuranta etenee, sitä selvemmin käy ilmi työttömien epätasa-arvoinen kohtelu.

Aktiivimalli rankaisee iäkkäitä ja miehiä muita työttömiä useammin. Kelan selvityksestä käy ilmi, että aktiivimalli on leikannut miespainotteisesti eli miehiä on 60 prosenttia kaikista aktiivimallin leikkurin kohteeksi joutuneista. Miehet ovat yliedustettuina, sillä työttömyysturvaa saavista reilu puolet on miehiä.

Iäkkäämmillä on ollut selkeästi muita hankalampaa löytää aktiiviehdon täyttämiseen tarvittavaa 18 tuntia palkkatyötä 65 maksupäiväjakson aikana. Aktiiviehdon voi saada täyteen myös viiden päivän TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa. Myös 241 euron yrittäjätulo riittää ehdon täyttämiseen.

Tieto selviää Kelan julkaisemasta raportista huhtikuun työttömyysturvan saajista. Tammi-maaliskuussa Kelasta tukea sai 176 846 henkilöä koko tämän jakson ajan. Reilu puolet eli 52,3 prosenttia täytti tuolloin aktiivisuusehdon.

Työttömyyskassassa olevilta paperityöläisiltä valtaosalla eli 80 prosentilla uhkaa päiväraha pienentyä aktiivimallin vuoksi.

Iäkkäät joutuvat ensimmäisinä SAK-laisissa liitoissa leikkuriin

Myös SAK-laisista ammattiliitoista kerättyjen tietojen mukaan iäkkäät työttömät ovat muita lujemmalla. SAK:hon tulleiden viestien perusteella ikääntyville työttömille ei ole välttämättä edes pyydettäessä tarjolla palveluja ja heidän työllistymisensä on hyvin vaikeaa.

ILMOITUS

SAK:n tiedot perustuivat kahdeksan työttömyyskassan huhtikuun alkupuolen tilanteen perusteella tehtyihin arvioihin. Myös osaaminen oli ratkaisevassa asemassa.

Samoin ammattiliitto Pro ennakoi jo huhtikuun alussa, että iäkkäämmät joutuvat kovimmille aktiiviehdon täyttämisessä. Työttömyyskassan palvelupäällikkö Petri Nyyrölä arvioi ammattiliiton verkkosivuilla, että:

– Vaikka lopullisia tilastoja ei ole, nyt jo näkee, että päivärahan alenema tulee koskemaan erityisesti iäkkäämpiä.

Pron kassa oli saanut alkuvuodesta paljon puheluita yli 60-vuotiailta, jotka eivät pääse työllistämistä edistäviin tai muihin työvoimaviranomaisten järjestämiin palveluihin, mutta eivät myöskään töihin.

Työttömistä suuri osa on ikääntymässä, sillä huhtikuussa yli 50-vuotiaita oli työttömänä 102 200 eli lähes 40 prosenttia kaikista työttömistä.

Aktiivimallin leikkuri uhkaa paperiteollisuuden työttömiä

SAK:n keräämien tietojen mukaan palvelualoilla aktiivisuusehto on täyttynyt muita aloja paremmin, koska monet tekevät osa-aikaista työtä. PAMin työttömyyskassan jäsenistä merkittävä osaa saa soviteltua päivärahaa ja näin täyttää myös aktiivisuusehdon.

Sen sijaan esimerkiksi Paperiliitossa neljä viidestä työttömyysturvaa saavasta paperiliittolaisesta uhkaa jäädä aktiivimallin leikkuriin.

Palvelualoilla aktiivisuusehdon täyttämistä helpottaa se, että monet tekevät osa-aikaista työtä. PAMin työttömyyskassan jäsenistä merkittävä osa saa soviteltua päivärahaa ja näin täyttää myös aktiivisuusehdon

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala sanookin, että paperiliittolaiset työttömät asuvat alueilla, joissa työllistymismahdollisuuksia ei ole eivätkä työllistämispalvelut riitä. Alueellinen eriarvoisuus siis korostuu. Työttömyyskassassa olevilta 80 prosentilla uhkaa päiväraha pienentyä.

Kovilla ovat myös korkeasti koulutetut



Tuoreimman arvion mukaan IAET-kassan useista tuhansista päivärahan saajista vain 33 prosenttia on alkuvuonna täyttänyt aktiivisuusedellytyksen. Asiasta kertoi viime viikolla Talouselämä.

Lopuille 67 prosentille maksetaan päiväraha alennettuna seuraavan 65 maksupäivän ajan eli täyteen päivärahaan tehdään 4,65 prosentin alennus.

IAET-kassan jäsenet ovat pääsääntöisesti korkeasti koulutettuja ylempiä toimihenkilöitä tai vastaavassa asemassa olevaa palkansaajia. Siihen kuuluu noin 200 000 jäsentä. Suomen Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel kuvaa jäsenten työttömyyden ja työn haun sopivan huonosti aktiivimallin ehtoihin.

Aktiivimalli ei ota huomioon esimerkiksi omaehtoista työnhakua.