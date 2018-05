J. Hammerschmidt

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) on ollut kovin aloitteellinen. Muutamia hänen aiemmista aloitteistaan on syystäkin heitetty romukoppaan, mutta sähköavusteisen polkupyörän hankintatukea kannatan. Ehkä aloitteen takana on ollut muhkean äänisaaliin tavoittelu, mutta myös minulla on hankintatuen suhteen oma lehmä ojassa.

Olen suunnitellut sähköavusteisen hankintaa, mutta hinnassa on vielä liikaa ”uutuuslisää”. 400 euron tuella pyörän hankinta tulisi monien ulottuville.

Sähköauton hankintatuki voi olla jopa 2 000 euroa, ja jos hankkii vanhan auton tilalle uuden vähäpäästöisemmän, saa 1 500–2 500 euron romutuspalkkion. Miksei sitten tukea voisi saada sähköavusteiselle polkupyörälle?

Monelle lyhyitä automatkoja ajavalle sähköpyörä voisi olla ympäristöystävällisempi ratkaisu ja koulumatkalaisille mopedin vaihtoehto. Meille ikääntyville se (varsinkin kolmipyöräisenä) olisi turvallisempi ratkaisu niin itselle kuin muillekin tielläliikkujille. Eikä vähäistäkään kunnonkohentamista kenenkään käyttäjän kohdalla pidä väheksyä.

Ilmaston lämpenemisen torjumisessa se olisi yksi pieni askel. Tuo lämpeneminen on tieteellisesti todistettu ja uhkaa maailman tulevaisuutta.

Minusta noita pieniä askelia on otettava aina kun on mahdollista. Ehkä ne vauhdittavat isompienkin ratkaisujen tekemistä.

Markku J. Kekäläinen

Espoo