Tällä kertaa eduskunnan kuulumiset kertoo Katja Hänninen.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen, mikä oli eduskunnan tärkein asia tällä viikolla?

Kyllä se oli jälleen sote. Jos olemme seuranneet, mitä sen ympärillä on tapahtunut, niin Attendo on myynyt terveyspalvelut Terveystalolle. Se tarkoittaa sitä, että jälleen yksi toimija pönkittää omaa asemaansa.

Terveysbisnes on haistanut markkinat ja on lähtenyt erittäin röyhkeästi liikkeelle monta vuotta sitten. Tässä näkyy, että valinnanvapausajattelun tiimoilta nämä yksityiset terveysjätit ovat omaa asemaansa vahvistaneet.

Ceta-sopimus meni aika pitkälti ilman huomiota.

Se huolestuttaa, että pienyrittäjät jäävät jalkoihin. En usko ollenkaan, että jos maakuntauudistus toteutuu, että niille paljon saumaa jää. Kyllä nämä pari kansainvälistä suuryritystä bisneksen kahmivat.

Entä mikä oli kuohuttavin asia?

Se oli Ceta-sopimus (Kanadan ja EU:n vapaakauppasopimus), josta tällä viikolla äänestettiin. Jos ajatellaan, että tämä sopimus meni aika pitkälti ilman huomiota. Tässä on hyvin laajamittaisesta ja pitkälle menevästi sopimuksesta kyse.

Sillä tulee olemaan merkittäviä oikeudellisia vaikutuksia. Erittäin suuri vaara on, että ympäristönäkökulmat ja niiden puolustaminen heikkenevät Cetan myötä.

Minkä parissa olet itse eniten työskennellyt?

Tälläkin viikolla lakivaliokunnassa on sote-uudistus noussut esille. Mielenkiintoista on ollut se, että asiantuntijoiden kuulemisesta pitää äänestää. Niin kiireiseksi aikataulu on mennyt. Merkittäviä asiantuntijatahoja ei muka ehditä kuulla.

Valiokunta on se paikka, jossa varsinainen työ tehdään. Valiokunnat tekevät lausunnot. On tärkeätä, että siellä arvioidaan kaikki näkökulmat mahdollisimman laajasti.

Omankin työn osalta se on ollut erittäin huolestuttavaa, että asiantuntijakuulemisista äänestetään. Se ei ennen ole ollut tapana.

Nyt hallituspuolueet ovat lähteneet sille linjalle, että ei yhtään ylimääräistä kuultavaa. Lausunnot otetaan vain kirjallisina.

Kirjallinen lausunto on aivan eri asia. Kuulemisessa voi kysyä jatkokysymyksiä ja siinä tulee suora, välitön yhteys. Monesti kuulemisissa saadaan esitettyä täsmentäviä kysymyksiä.

Tämä on omassa työssäni tällä viikolla mietityttänyt ja pohdituttanut. Kun on kyse näin merkittävästä uudistuksesta kyse, miksi kuulemista ei haluta tehdä kunnolla.

Mikä oli vasemmistoliitolle tärkein asia?

Puolueelle tärkeitä kysymyksiä ovat kaikki, mutta esimerkiksi torstaina kyselytunnilla nousi esiin työkyvyttömien ihmisten asema aktiivimallissa.

Aktiivimalli koskettaa myös työkyvyttömiä ihmisiä. Leikkuri ei ole säästänyt edes heitä. Se on tietysti meille tärkeä asia.

Tietysti myös puolustusmäärärahat ja -hankinnat ovat tärkeitä asioita. Pistää miettimään, että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa koulutuksesta ja työttömiltä, eläkeläisiltä sekä lapsiperheiltä on leikattu miljarditolkulla, miten meillä on varaa tällaisiin asehankintoihin.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

Me olemme nostaneet todella paljon puolustusmenoja ja -yhteistyötä sekä Suomen ja Naton solmimaa isäntämaasopimusta. Meitä ihmetyttää myös Euroopan unionin puolustusintegraatio.

Toivoisin, että mediassa enemmän syvennyttäisiin siihen, mitä Suomen solmimat sopimukset käytännössä tarkoittavat ja mihin ne velvoittavat.

Sitten meillä on kaksilla rattailla kulkevia ministereitä ja kansanedustajia, jotka toisaalta vaativat vahvaa omaa puolustusta mutta sitten toisaalta vaaditaan syventävää yhteistyötä EU-maiden tai Yhdysvaltojen kanssa.

Kun keskustelua seuraa, siellä on mennyt puurot ja vellit sekaisin. Se on ehkä jäänyt huomaamatta.

