Palestiinalaisalueiden faktat: Gazassa on asukkaita 1,8 miljoonaa ja Länsirannalla 2,8 miljoonaa. Gazan pinta-ala on 365 ja Länsirannan 5 970 neliökilometriä. Israel on miehittänyt alueita laittomasti vuodesta 1967. Sen Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin perustamissa siirtokunnissa asuu yli 600 000 juutalaista. Israel veti siirtokuntansa Gazasta 2005. Sotilaallinen miehitys vaihtui tiukkaan taloussaartoon 2007, kun islamistinen Hamas sai alueella vallan. Länsirannan palestiinalaishallintoa johtaa Fatah-järjestö, jolla on ollut huonot välit Hamasiin. Palestiinalaisten sisäinen eripura on osaltaan vaikeuttanut Lähi-idän rauhanhankkeita. Yli 6 miljoonaa palestiinalaista elää muissa maissa. (Lähteet: BBC, Wikipedia)

Painajaiset ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet Gazan palestiinalaislasten keskuudessa yltyvän väkivallan myötä.

Palestiinalaistyttö Reham Qudaih, 14, herää öisin omaan huutoonsa nähtyään toistuvan unen, jossa hänen isänsä makaa ammuttuna verilammikossa.

Painajaiset ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet Gazan palestiinalaislasten keskuudessa yltyvän väkivallan myötä, kertoo alueella avustustyötä tekevä Norjan pakolaisneuvosto (NRC). Sen kyselyyn vastasi 300 iältään 10–12-vuotiasta lasta, joista 56 prosenttia sanoi näkevänsä painajaisia.

Lisäksi lapsilla esiintyy yhä enemmän pelkotiloja, ahdistusta ja stressiä, 20 koulun rehtorit raportoivat. Psykososiaalinen tuki oli rehtoreiden vastaus kysyttäessä, mitä palestiinalaiskouluissa kaivataan nyt kipeimmin.

– Lapset joutuvat todistamaan väkivaltaa sen lisäksi, että alueen muutenkin heikkenevä tilanne koettelee heidän mielenterveyttään, NRC:n pääsihteeri Jan Egeland sanoo.

– He ovat kokeneet tuhoisia sotia ja eläneet saarroksissa 11 viime vuotta. Nyt he näkevät, miten ystäviä ja sukulaisia haavoittuu ja kuolee, joten pelko perheenjäsenten menettämisestä kasvaa, hän jatkaa.

Kamppailu paluuoikeudesta

Palestiinalaiset aloittivat maaliskuun lopussa Gazan ja Israelin rajalla Suureksi paluumarssiksikutsutut mielenosoitukset, joissa he vaativat oikeutta palata Israeliin vanhoille asuinsijoilleen. Israelin vastatoimissa on kuollut yli sata ihmistä, loukkaantuneita on tuhansia.

Palestiinalaiset ovat polttaneet rajalla autonrenkaita ja yrittäneet tehdä reikiä Israelin pystyttämään aitaan. Israelin armeija on vastannut kumiluodeilla ja kovilla ammuksilla.

Reham Qudaih on kärsinyt painajaisista siitä asti, kun Israel hyökkäsi Gazaan vuonna 2014. Sota kesti 50 päivää ja surmasi lähes 2 200 palestiinalaista, joista 490 oli lapsia. Qudaih oli toipumassa traumoistaan, kun hänen isäänsä ammuttiin jalkaan tämän kevään mielenosoituksessa.

Samana päivänä Israelin joukot tappoivat 20 mielenosoittajaa ja haavoittivat yli 700:aa, joukossa myös lapsia.

– Lähdimme mielenosoitukseen vaatimaan oikeuksiamme, jotka miehitys on vienyt. Meillä ei ole sähköä tai ruokaa. Emme saa hoitoa, eikä meillä ole mahdollisuutta leikkiä, Qudaih selittää.

Puolet Gazan lapsista on ruoka-avun varassa ja joka neljäs tarvitsisi psykososiaalista tukea.

Elinkelvoton vuonna 2020

Israel ja Egypti ovat pitäneet Gazaa taloussaarrossa vuodesta 2007, mikä on aiheuttanut pysyvän humanitaarisen kriisin.

Sähkökatkot ovat jokapäiväisiä, ja vesihuollon piirissä on vain yksi perhe kymmenestä. YK:n lastenrahaston Unicefin mukaan puolet alueen lapsista on ruoka-avun varassa ja joka neljäs tarvitsisi psykososiaalista tukea.

Tilannetta pahentaa se, että Yhdysvallat on leikannut tukeaan Palestiinan pakolaisten avustusjärjestölle. Tätä menoa Gaza on elinkelvoton vuonna 2020, YK ennustaa.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Zeid Ra’ad al-Hussein on vaatinut Israelia lopettamaan tappavan voimankäytön aseettomia mielenosoittajia vastaan.

NRC tukee Gazan opettajia Paremman oppimisen ohjelmassa, joka on kehitetty yhdessä Tromssan yliopiston kanssa.

– Väkivaltaisen kokemuksen aiheuttamat painajaiset ja traumat jatkuvat lapsilla usein kuukausia ja jopa vuosia. Gazan lasten ongelmat kasautuvat, koska heillä ei ole mahdollisuutta toipua edellisestä traumasta ennen kuin uusia tulee, Tromssan yliopiston kasvatuspsykologian professori Jon-Håkon Schultz muistuttaa.

