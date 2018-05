Lehtikuva/Mikko Stig

Viime viikonvaihteessa kuultiin erään kaikkien aikojen suomalaisen hyökkääjän lopettavan uransa, kun Mikael Forssell laittoi twiitillä pisteen pelaajauralleen. Täysosumia ”Miklulle” ehti kertyä muun muassa Englannin Valioliigassa 34, Saksan Bundesliigassa 14 ja maajoukkueessa 29.

Vaikka Forssellin lempinimi kääntyi maajoukkueen kannattajien suussa joskus muotoon ”Riplu” liiallisten riplailuiden myötä, olivat viime vuosikymmenen saavutukset huikeita. Pienestä pitäen aloitettu tinkimätön harjoittelu yhdistettynä suureen lahjakkuuteen kantoi komean hedelmän.

Ja olihan Forssellin kosketus palloon kultainen. Vaikka vauhti hiipui iän karttuessa, teki Forssell vielä viimeisellä kaudellaan vuonna 2017 HIFK:lle kaikkiaan kahdeksan Veikkausliiga-maalia.

Forssell on jättänyt ikuiset muistijäljet monelle.

Forssell oli viimeinen aktiivihuippupelaaja suomifutiksen kultaiselta aikakaudelta. Hän pelasi maailman kovimmissa sarjoissa ja jäi maajoukkueessa vain yhden maalin päähän arvokisoista.

Nuorena käynnistynyt loukkaantumiskierre teki Forssellin urasta rikkonaisen, mutta pääsipä hän nostamaan Valioliigan mestaruuspyttyä Chelseas-sa kaudella 2004–2005 ollessaan José Mourinhon alaisuudessa. Hän onkin toistaiseksi ainoa suomalainen, joka on pelannut ”The Special Onen” johdolla.

Samaiseen juhlatunnelmaan ”Miklu” haluaa joskus palata, koska viime vuonna ilmestyneessä Urheilusanomien jutussa hän sanoi ilmeisen vakavissaan haluavansa vielä joskus valmentajaksi juuri Chelseaan. Periaatteessa tämä on mahdollista, koska hän tavoittelee Uefan A-lisenssiä.

Vaikka myös urheilujohtamisen maisterin paperit itselleen lukenut Forssell ei ehtine vielä Antonio Conten seuraajaksi, toivossa on hyvä elää. Hänen osaamisensa valmentajana on tosin vielä mittaamatta. Ura luotsina aukeaa joka tapauksessa lähiaikoina – tiedä vaikka Ykkösen Klubi 04 saisi ”Miklusta” vahvistusta penkin taakse.

Joka tapauksessa Forssell on jättänyt ikuiset muistijäljet monelle. Hän pelasi parhaat pelinsä Birmingham Cityn paidassa ja teki seuralle muun muassa upeat 17 maalia kaudella 2003–2004 ollen tuolloin koko sarjan neljänneksi tehokkain viimeistelijä. Seuran kannattajat pitävät edelleen häntä suuressa arvossa, koska he valitsivat ”Miklun” Birminghamin kaikkien aikojen unelmajoukkueeseen vain reilu kuukausi sitten käydyssä äänestyksessä.

Forssell jäänee myös uransa jälkeen julkkikseksi, jollainen hän oli taannoin Englannissa, ja oli mukana tabloidlehtien kiss and tell -tarinoissa. Niiden tauottua Forssell on edelleen viihtynyt toisella tapaa julkisuudessa. Hän on antanut uransa loppuvuosina naistenlehtiin perhehaastatteluita ja toiminut Arvopaperin bisnesvinkinantajana. Forssell kun on kartuttanut itselleen taloudellisesti turvatun tulevaisuuden muun muassa sijoitusasuntojensa myötä.

Forssell oli myös eurooppalainen tähtipelaaja siinä mielessä, että hänestä tehtiin elämäkertateos alle 30-vuotiaana. Erkki Alajan kirjoittamasta kirjasta Vielä yksi maali saatetaan ottaa vielä uusintapainos, mutta ainakin kirjan nimi on syytä päivittää uran päättymisen myötä esimerkiksi tämän kolumnin otsikkoon päätyneeseen muotoon.

Lauantain ykkösvakiossa on cup-finaaleita sekä Espanjan La Ligan ja Ranskan Ligue 1:n kevään viimeisiä otteluita. Manchester Cityn sadan pisteen kauden varjoon jääneet Chelsea ja Manchester United kohtaavat FA Cupin finaalissa. Mestareiden Liigan ulkopuolelle jäänyt Chelsea hävisi viimeisen sarjapelinsä Newcastlelle 3–0. Lähtökohta cup-finaaliin suosii Unitedia. Kakkonen.

Saksan cup-finaalissa ovat vastakkain Bayern München ja Eintracht Frankfurt. Kuten edellisessä kolumnissani totesin, ottelussa mielenkiinto keskittyy Eintrachtin valmentaja Niko Kovaciin. Hän kun on ensi kaudella baijerilaisten päävalmentaja. Kovacin ratkaisun väitetään sekoittaneen joukkueen pelin, ja Eintracht jäikin loppukauden taaperruksen takia sarjassa kahdeksanneksi.

Eintrachtin suomalaisveskari Lukas Hradecký sanoikin viime viikonloppuna saksalaismedialle ”akkunsa olevan melkein tyhjä”. Toisaalta hän mainitsi koko joukkueen haluavan hyvitystä viime vuonna Borussia Dortmundille hävityn cup-finaalin johdosta. Lisäksi cup-voitto olisi Eintrachtin ainoa tapa päästä eurokentille. Uskotaan yllätykseen ja napautetaan kakkoshaku ristivarmistuksella.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 19.5. kello 19.13. Kyseessä on bonuskierros, jossa 13 oikein voittoluokkaan lisätään noin 100 000 euroa. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 2(X), 2, 2, 1, X, 1(X), 1(X), 1(2), 1(X), 2(1), 2, 2.