Työvoimapalvelujen yksityistäminen tapahtuu varkain sote- ja maakuntauudistuksen varjossa. Työvoimapalvelut myllertävä muutos tulee voimaan vuoden 2020 alusta lähtien. Työnhakuun ja työllistymiseen liittyvistä palveluista siirretään suuri osa tai jopa kaikki yksityisille markkinoille.

Tilalle tulevat yksityisten tuottamat kasvupalvelut. Julkisen ja yksityisen välillä rahaa on jaossa arviolta 200–300 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on uhonnut, että joka tapauksessa ilman maakuntiakin yksityistäminen etenee.

TEM:stä on käyty opissa Australiassa, jossa työvoimapalvelujen yksityistäminen on pisimmällä. Mallimaana on ollut myös Iso-Britannia. Molemmissa maissa on paikkailtu järjestelmän ongelmia.

Lähimmät esimerkit, kuten Saksa tai Hollanti, eivät ole kelvanneet. Näissä maissa on Suomen tyyppinen järjestelmä, jossa yksityiset palvelujen tuottajat ovat kumppaneita. TE-toimistot vastaavat viranomaisena palveluista ja koordinoivat yksityisiltä ostettavaa palvelua. Ostopalveluja tarjotaan jo nyt TEM:n mukaan enemmän kuin omaa palvelua.

Nykyisen palvelujärjestelmän romuttaminen on uhka etenkin paljon ja monipuolisia palveluja tarvitseville työttömille. Syrjäytetäänkö heidät palveluista tulevaisuudessa?

On vaikea ymmärtää TEM:n kantaa, että pitkäaikaistyöttömien palveluja tulisi siirtää yksityisille. Moni pitkäaikaistyöttömistä tarvitsee sekä sote- että työllistämispalveluja. Yksityisellä yrittäjällä ei kerry välttämättä palveluista tarvittavaa tietoa, jotta ohjaus olisi tehokasta.

Myös kermankuorinta huolettaa. Yritykset hoitavat helpoimmat työllistymiset ja yhteiskunta vaikeimmat. Tässä on vaara, että laajan yksityistämisen seurauksena kasvupalveluihin jää vain suppea valikko viranomaispalveluja, mikä taas vaikeuttaa vaikeimmin työllistyvien tukemista.

TE-palvelujen yksityistämisestä loppuvastuu ollaan siirtämässä maakunnille. Maakunnat voivat päättää yksityistämisen laajuudesta. Paine on kuitenkin kova. TEM pukkaa jo nyt TE-keskuksille ohjeita, jotka vauhdittavat yksityisten palvelujen käyttöä.

Jos ministeriössä on vahva tahto yksityistää palvelut, se jatkaa ohjeistamista – vai pitäisikö puhua – painostamista myös entistä suuremmilla valtuuksilla, jos eduskunta hyväksyy lait hallituksen esittämässä muodossa.

