Lehtikuva/Mohammed Abed

Joukkomurhaa ei saa sanoa joukkomurhaksi, kun tekijä on Israel

Jos maailmassa on niin sanottuja ”hyödyllisiä idiootteja”, niin heistä Israelin ystävät lienevät uskollisimpia. Sellaista tekoa ei Israelin valtio tee, josta he eivät puolusteltavaa löytäisi.

Kun Benjamin Netanjahun hallitus tappaa kymmeniä mielenosoittajia, Israelin ystäville kyseessä on vain oikeutettu itsepuolustus.

Edes Israelin sisällä eivät läheskään kaikki jaa hallituksen käsitystä ylimitoitetun kovien otteiden oikeutuksesta.

Yhdysvaltain mukaan Israel toimii maltillisemmin kuin kukaan muu.

Israelin sisällä tiedetään, että Netanjahu on kovan linjan oikeistonationalisti, jonka hallitus pysyy pystyssä äärioikeiston tuella. Lisäksi Netanjahu on joutumassa yhä syvemmälle korruptiosotkujen pyörteisiin, mistä on hyvä kiinnittää huomiota muualle.

Ennen antisemitismikortin viuhahtamista korostan, etten kirjoita juutalaisten tekevän sitä ja tätä. Kirjoitan siitä, mitä Netanjahun hallitus tekee. Kyse ei ole juutalaisista kansana eikä yksilöinä, vaan hallituksen poliittisista ratkaisuista.

Israelin valtio on jo pitkään ajautunut kohti yhä kovempaa ja väkivaltaisempaa linjaa. Oikeiston ja äärioikeiston poliitikot ovat tätä ruokkineet ja siitä hyötyneet.

Israelin valtion sisällä on kuitenkin yhä ääniä, jotka ovat tästä huolestuneita. He pelkäävät sitä, mitä tämä ajan mittaan tekee israelilaisille itselleen.

Nykyhetken tilannetta kuvaa tuore gallup, jonka mukaan 63 prosenttia israelilaisista pitää Yhdysvaltain lähetystön siirtoa Jerusalemiin Israelin etujen mukaisena ja 71 prosenttia kannattaa kovia otteita Gazan rajalla.

Maanantain ja tiistain aikana Israelin joukot tappoivat Gazan rajalla 62 palestiinalaissiviiliä. Kuolleista useat olivat alle 16-vuotiaita.

Loukkaantuneita kertyi 2 700. Heistä suurin osa, lähes 1 400, haavoittui tarkka-ampujien ampumista luodeista.

Maaliskuun lopusta lukien Gazan rajalle ammuttujen määrä on ylittänyt sadan rajan. Yksi Israelin sotilas on armeijan tiedottajan mukaan loukkaantunut lievästi sirpaleista.

Israelin ystävät leimaavat uhrit syyllisiksi. Sanottakoon siis vielä kerran, ettei kyse ole siitä, saako Israel puolustaa rajojaan. Israelin toimiin kohdistetun arvostelun pointti on siinä, että voimankäyttö on ollut tilanteeseen nähden täysin ylimitoitettua.

Kun tarkka-ampujat ampuvat joukoittain siviilejä, kyseessä on joukkomurha. Tai kuten Amnesty varovaisesti muotoillen sanoo, se voi olla sotarikos.

Historiasta muistamme kuvat, joissa tsaarin joukot ampuvat mieltään osoittaneita siviilejä Talvipalatsin aukiolle 1905. Tätä kai saa jo nimittää joukkomurhaksi.

Jos jossain muualla maailmassa järjestäytyneen armeijan joukot toimisivat kuten Israelin joukot Gazan rajalla, sitä sanottaisiin joukkomurhaksi – ainakin jos kyseessä ei olisi johtavien länsimaiden erityisessä suosiossa oleva valtio.

Arvioinnin ydin on siinä, minkälaisen uhan rajalle kerääntynyt palestiinalaisten joukko muodosti Israelin sotilaille.

Kivien linkoaminen tai palavien leijojen lähettäminen pelloille ei muodosta sellaista uhkaa, joka oikeuttaisi näin suhteettoman voimankäytön.

Kuten YK:n ihmisoikeusviraston tiedottaja Rupert Colville muistutti, ”pelkkä raja-aidan lähestyminen ei ole hengenvaaran aiheuttava uhka, eikä anna oikeutusta ampumiseen”.

Amnesty Internationalin asiantuntija Philip Luther sanoi maanantaina, että ”kansainvälisen oikeuden mukaan kovia panoksia saa käyttää vain välittömältä kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaralta suojautumiseen”.

Colvillen mukaan ei myöskään voi sanoa, että ”tämä on Hamas ja siksi se on OK”. Toisin sanoen: vaikka Hamas pitää valtaa Gazassa, se ei tee Gazan siviileistä vapaata riistaa.

Sivumennen sanoen: Hamas ei ilmeisesti ollut maaliskuun lopussa käynnistyneiden mielenosoitusten aloitteentekijä, vaikka se onkin sittemmin käyttänyt niitä hyväkseen.

Yhdysvallat on antanut Israelin toimille rikkumattoman tukensa. Israelin tavoin se katsoo, että syyllinen on yksin Hamas.

Kuwait valmisteli YK:n turvallisuusneuvostolle päätöslauselmaa, jossa vaadittaisiin riippumatonta tutkimusta. Yhdysvalloille tämä ei käy.

Aiemmissa vastaavissa tilanteissa Yhdysvallat on ollut edes ”huolissaan” ja kehottanut osapuolia malttiin, nyt ei edes sitä. Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Nikki Haley sanoi tiistaina trumpilaisin äänenpainoin: ”Mikään maa tässä salissa ei toimisi maltillisemmin kuin Israel”.

Useat EU-maat ovat arvostelleet Israelin voimankäyttöä, mutta siihen se jäänee, tälläkin kertaa.