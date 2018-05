Lehtikuva/Martti Kainulainen

Ammattiliitto Pro Pohjanmaan aluejohtokunta perää Suomen Yrittäjiltä ja toimitusjohtaja Mikael Pentikäiseltä yhteiskuntavastuuta.

Ammattiliitto Pro Pohjanmaan aluejohtokunnan mielestä Pentikäinen on lausunnollaan paljastanut Suomen Yrittäjien asenteet työntekijöitä ja heidän edunvalvontaansa hoitavia ammattiliittoja kohtaan. Lausunto saattaa aluejohtokunnan mukaan heikentää yhteiskuntarauhaa.

Aluejohtokunta muistuttaa Pentikäistä ja Suomen Yrittäjiä yhteiskuntarauhan merkityksestä ja ammattiliittojen tärkeydestä työntekijöiden ja työnantajien välisen yhteistyön rakentamisessa ja pysyvyydessä. Sekä perustuslain mukaisesta mahdollisuudesta järjestäytyä niin työnantaja- kuin työntekijäpuolellakin.

Pentikäinen esitti, että yritykset voisivat maksaa työntekijöidensä työttömyyskassamaksut, mikäli kassa olisi ammattiliitoista riippumaton. Tällä Pentikäinen viittaa suoraan Yleiseen Työttömyyskassaan. Aluejohtokunta muistuttaa, että YTK ei ole riippumaton, vaan taustalla on selkeät kytkökset työnantajapiireihin ja sen rahoituksesta vastaa pitkälle samat piirit.

– Esitys on täysin pöyristyttävä. Pentikäinen on lausunnollaan eriarvoistamassa työntekijöitä ja taustalla on pelkästään ammattiliittojen aseman kyseenalaistaminen. Toteutuessaan esitys heikentäisi työntekijöiden työsuhdeturvaa merkittävästi, sillä YTK:n jäsenyys ei takaa muuta kuin ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen, aluejohtokunta toteaa lausunnossaan.