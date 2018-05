Lehtikuva/Alex Wong

Presidentti Donald Trump sanoi maanantaina videotervehdyksessään Jerusalemin lähetystön avajaisille, että ”suurin toiveemme on rauha”.

Mutta monet pelkäävät, että lähetystön siirto tuo lisää sotaa ja kärsimystä Lähi-itään.

Miksi Trump teki siirtonsa? Ainakin ensi syksyn välivaalit ja vuoden 2020 presidentinvaalit painavat vaakakupissa. Trump lupasi kampanjassaan 2016, että lähetystö siirretään.

Israelin yleinen mielipide on yhä nationalistis-oikeistolaisempi.

Kuin vahvistukseksi vävypoika Jared Kushner aloitti puheensa maanantaina sanomalla ”presidentti Trump pitää lupauksensa”.

Konservatiiviset uskovaiset

Israel on tärkeä asia Yhdysvaltain evankelikaalisille, jotka ovat 60 miljoonan äänestäjän joukko. Viime vaaleissa 81 prosenttia valkoisista evankelikaalisista äänesti Trumpia.

Trumpin lähipiirissä on uskonnollista oikeistoa lähellä olevia henkilöitä, kuten varapresidentti Mike Pence.

Trumpilla on kytkentä myös konservatiivisiin juutalaispiireihin, ennen kaikkea Kushnerin kautta.

Trumpilla on läheinen suhde Israelin jyrkän oikeistolaiseen pääministeriin Benjamin Netanjahuun. Netanjahu sai nyt viikon sisällä kaksi lahjaa, lähetystön siirron lisäksi irtautumisen Iranin ydinsopimuksesta.

Kaikki Yhdysvaltain juutalaiset eivät ole samoilla linjoilla, kuten eivät kaikki israelilaisetkaan. Israelin yleinen mielipide on kuitenkin jatkuvasti siirtynyt nationalistis-oikeistolaisempaan suuntaan. Tuoreessa gallupissa 63 prosenttia israelilaisista pitää lähetystön siirtoa Israelin etujen mukaisena ja 71 prosenttia kannattaa armeijan kovia otteita Gazan rajalla.

”Suurin rauhansuunnitelma”

Trumpin mukaan lähetystön siirtäminen auttaisi rauhan tekemistä Israelin ja palestiinalaisten välille, koska se poistaa neuvottelupöydältä yhden vaikeimmista asioista.

Kaikki eivät ole vakuuttuneita tästä logiikasta. Lähes kaikki muut maat pitävät lähetystönsä Tel Avivissa, koska Jerusalemin oikeudellinen asema on ratkaisematon.

Trump väittää yhä tähtäävänsä kattavaan Lähi-idän rauhansuunnitelmaan, josta tietysti tulisi ”kaikkien aikojen suurin”. Sitä ovat laatimassa Kushner ja lakimies Jason Greenblatt.

Suunnitelmasta ei ole juuri tihkunut tietoja. Asiantuntijoiden mukaan ideana on, että lähetystön siirron kaltaisilla shokeilla pyritään ”opettamaan palestiinalaisille realismia”: tyytykää siihen, mitä teille tarjotaan.

Palestiinalaisten asema on heikompi kuin koskaan. Arabimaiden tuki heille on laimeaa, koska niiden päähuomio on Iranin vastustamisessa, ja siinä Israel on liittolainen.