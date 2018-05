Lehtikuva/Linda Manner

Demokraattisissa maissa polarisaatio heikentää turvallisuutta.

Jopa suurvaltojen välisen konfliktin todennäköisyys on nyt korkeimmillaan sitten kylmän sodan, arvioidaan vakuutusmeklari- ja riskienhallintayritys Aon julkaisemassa raportissa. Maailmanlaajuista turvallisuutta heikentää myös demokraattisissa maissa lisääntynyt poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen kahtiajako.

Geopoliittiset jännitteet, liberaalin demokraattisen hallinnon heikkeneminen sekä pitkäaikaisten konfliktien jälkivaikutukset ympäri maailmaa lisäävät poliittisia riskejä ja poliittista väkivaltaa. Kasvava geopoliittinen kilpailu ja heikko johtajuus kansainvälisessä diplomatiassa ovat lisänneet aseellisten konfliktien riskejä.

Suomen poliittisen väkivallan riskiluokitus nousi erittäin matalasta matalaksi. Riskiarviot ovat kohonneet 17 ja laskeneet 6 maassa. Riskiluokitus arvioitiin korkeaksi tai vakavaksi yli viidennessä osassa maailmaa eli 46 maassa tai alueella.

Maita, joissa riskien arvioitiin kasvaneen olivat muiden muassa Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Tšekki, Espanja ja Suomi. Riskin arvioitiin pienentyneen Angolassa, Gambiassa, Keniassa, Madagaskarissa, Portugalissa, Zimbabwessa.

– Poliittisella väkivallalla tarkoitetaan tapahtumia aina lakosta terrorismiin. Perinteisissä omaisuusvakuutuksissa on katettu lakko, mellakka ja sisäinen levottomuus. Vakavammat tapahtumat, kuten vallankumous, kapina, vallankaappaus, sisällissota tai sota, eivät ole katettuina omaisuus- tai terrorismivakuutuksissa. Poliittiselle väkivallalle on omat vakuutustuotteensa ja -markkinat, Aon:n johtaja Kari Willgren sanoo.

Organisaatiot voivat varautua poliittisen väkivallan seurauksiin muiden muassa vakuutuksilla. Turvan kattavuutta arvioitaessa tulee olla tarkkana. Poliittisen väkivallan seurausten riskin kasvaessa myös vakuutusturvan on syytä seurata mukana.

Isisin uhka vähentymässä

Terrori-iskuja tehtiin vuonna 2017 yhteensä 204. Edellisenä vuonna luku oli 96. Uhrien määrä pysyi samalla tasolla, 1092 vuonna 2017.

Isisin aiheuttama uhka on vähentymässä, mutta ei vielä täysin väistynyt. Isis teki vuonna 2017 terrori-iskuja viidessä maanosassa 29 maassa. Isisin globaali vaikutusalue näyttää nyt saavuttaneen huippunsa ja sen kyky tehdä tai inspiroida iskuja on laskussa.

Turismi on houkutteleva kohde terroristijärjestöille. Siksi matkailualalla on hallittava terrorismin lisääntymisestä aiheutuvia riskejä. Vuonna 2017 tehtiin maailmanlaajuisesti ainakin 35 iskua, jotka kohdistuivat suoraan matkailualan kohteisiin kuten hotelleihin ja yökerhoihin.

Viime vuonna poliittiset riskit lisääntyivät 11 maassa ja laskivat vain kahdessa. Poliittisten riskien pysyvyyttä vahvistaa poliittinen väkivalta ja ne vaikuttavat negatiivisesti talouteen.

Aasian maiden kaupallisten yhteyksien painopiste on siirtynyt Yhdysvalloista kohti Kiinaa etenkin viime vuoden aikana. Aasian kokonaisvienti Yhdysvaltoihin on laskenut vuoden 2000 noin 23 prosentista viime vuosien noin 12 prosenttiin. Samaan aikaan Aasian vienti Kiinaan yli kaksinkertaistui ja on tällä hetkellä 23 prosenttia.

Maailman suurimmat riskialueet eli Irak, Syyria, Jemen ja Egypti sijaitsevat Lähi-idässä. Niiden epävakaus ja väkivalta ovat levinneet myös naapurimaihin, mikä vaikeuttaa kaupankäyntiä ja vähentää matkailua.