Viikon kysymys

Parhaillaan vietetään jo perinteeksi muodostunutta maksaviikkoa. Viikon aikana järjestetään tilaisuuksia, joissa poistetaan maksaan liittyviä vääriä luuloja ja jaetaan oikeaa tietoa.

Munuais- ja maksaliiton kehittämispäällikkö Hanna Eloranta, millainen sisäelin maksa on?

– Maksa hajottaa alkoholia, lääkkeitä ja muita kemiallisia aineita, myös elimistön itsensä tuottamia myrkkyjä. Maksalla on yli 500 tehtävää. Hajottamisen lisäksi se myös tuottaa erilaisia aineita. Maksa on elimistön keskuslaboratorio.

Alkoholin tiedetään olevan myrkkyä maksalle. Pystyvätkö tipattomat tammikuut tms. pitkähköt alkoholittomat jaksot tervehdyttämään maksan?

– Vähentäminen on aina hyvästä, mutta se ei riitä. Vuoden muut 11 kuukautta ovat paljon tärkeämpiä kuin yksi tipaton tammikuu.

Toinen maksan vihollinen on ylipaino. Mikä on paras tapa hoitaa ylipainon vuoksi rasvoittunutta maksaa?

– Maltillinen painonpudotus ja liikunnan lisääminen. Jo pienikin liikunnan lisääminen vaikuttaa, samoin pienikin painon pudotus.

Joskus näkee markkinoitavan luontaistuotteina ihmerohtoja, joiden väitetään puhdistavan myös maksaa. Onko näihin mainospuheisiin uskomista?

– Maksaa ei voi puhdistaa millään poppakonsteilla. Liian hyvältä kuulostavat lupaukset eivät yleensä ole totta. Kannattaa muistaa, että luontaistuotteilla voi olla myös haitallisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.

Puhdistuuko maksaa syömällä kasviksia ja hedelmiä?

– Kasvispainotteinen ruoka on terveellistä ja suositeltavaa, mutta ei se maksaa puhdista. Painonhallinnan kautta kasvikset ovat hyväksi myös maksalle.

Onko olemassa maksan kannalta hyvää pehmeää rasvaa?

– Pehmeät kasvipohjaiset rasvat ovat suositeltavia. Mikä on terveellistä sydämelle, on terveellistä myös maksalle.

Entä nautintoaineet? Kahvi vai tee?

– Kahvi on maksalle turvallinen nautintoaine. Sen on todettu vähentävän maksasyövän ja rasvamaksan riskiä.

Entä tumma suklaa?

– Tumma suklaa vähentää tulehdusta, jos rasvamaksaan on sellainen kehittynyt. On kuitenkin muistettava kohtuus. Suklaassa on sokeria, joka voi olla haitaksi painonhallinnalle.

Tupakointi on turmiollista keuhkoille, entä maksalle?

– Tupakointi ei tee maksalle hyvää. Se lisää riskiä, että maksasairaus kehittyy kirroosiksi.

Maksakirroosiin menehtyy Suomessa vuosittain yli 500 ihmistä. 90 prosenttia maksakirrooseista aiheutuu liiallisesta alkoholinkäytöstä tai ylipainosta.

Yleisin maksasairaus on ylipainosta johtuva rasvamaksa. Jopa neljäsosalla aikuisista on rasvamaksa. Jo pienikin ylipaino, ja varsinkin vyötärölihavuus, voi aiheuttaa rasvan kertymistä maksaan. Jos maksaan kehittyy rasvan lisäksi tulehdus, tilanne on vakava.