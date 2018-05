Lehtikuva/Timo Aalto

Li Andersson arvioi Susanna Koskea: Kansanedustajan kyvyttömyys asettua ihmisen asemaan on surullista katsottavaa

Vasemmistoliiton kansanedustajat arvioivat kokoomuksen Kosken ajattelun heijastavan hallituksen suhtautumista leikkauksiin.

– Ei, meillä kaikilla ei ole samanlaisia rajoitteita. Ihminen ei voi valita, sairastuuko vai ei, tai mihin perheeseen syntyy.

Näin kommentoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toisen kansanedustajan, kokoomuksen Susanna Kosken arvioita, jonka mukaan meillä kaikilla on rajoitteita.

Koski puhui asiasta maanantaina Ylen A-studiossa, jossa hän tapasi 55-vuotiaan monisairaan helsinkiläisen pitkäaikaistyöttömän Anna-Maija Tikkasen.

Ei mikään ihme, että hallitus leikkaa kaikista pienituloisimmilta.

Kosken ajatukset ovat aiheuttanut pöyristystä ja tyrmistystä ja niitä on kommentoitu laajasti. Pääosa kommenteista on kriittisiä Koskea kohtaan. Häntä on arvioitu empatiakyvyttömäksi ja jopa niin viileäksi, että hänen hymynsä riittää nitistämään tomaatintaimet ikkunalaudalla.

Surullista

Andersson piti näkemäänsä surullisena.

– Kansanedustajan kyvyttömyys asettua toimeentulonsa ja terveytensä kanssa kamppailevan ihmisen asemaan on todella surullista katsottavaa, mutta kuvastaa valitettavasti miten monet hänen aatetoverinsa eduskunnassa ajattelevat: että köyhyys ja työttömyys on ihmisen oma vika, ja asioita jotka ratkeavat jos vain ottaa itseään ”niskasta kiinni”, Andersson arvioi Facebookissa tiistaiaamuna.

Andersson toteaa, että Koski tuli esiintymisellään antaneeksi äänen ja kasvot sille ajattelulle, joka tällä hetkellä tuottaa pienituloisia kurjistavaa politiikkaa Suomessa.

– Tämä ajattelutapa on ohjannut Sipilän hallituksen politiikkaa tällä vaalikaudella, hän kirjoittaa.

Ahdistaa

Myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen kertoo tulleensa surulliseksi ohjelmasta.

– Alkoi ahdistamaan, hän toteaa Facebookissa.

– Ei mikään ihme, että hallitus leikkaa kaikista pienituloisimmilta ja heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä jos hallituspuolueiden edustajat ajattelevat näin.

Pekonenkin muistuttaa siitä, että kaikilla ihmisillä ei ole samanlaisia lähtökohtia elämään.

– Ja toisilla on enemmän rajoitteita kuin toisilla, hän arvioi ja ihmettelee vielä sitä, että Koski kertoi voivansa tehdä kansanedustajan työtään viikkoja käymättä välillä kaupassa.

– Meillä on ilmeisesti ihan eri työ, koska mä käyn kaupassa monta kertaa viikossa.

Kosken kommentit muun muassa työelämästä ja sosiaaliturvasta ovat aiemminkin aiheuttaneet ihmetystä. Vuonna 2016 hän muun muassa kehotti työttömiä etsimään metsästä toimeentuloa.

– Missä tahansa liikkuu ja katsoo ympärilleen, niin voi nähdä tekemätöntä työtä, mitä joku voisi tehdä. Riittää, kun istuu autoon tai junaan ja katsoo metsään, hän sanoi tuolloin Ylen A-talkissa torstaina.