WFP

Ennaltaehkäisy ja investoinnit säästäisivät miljardeja ruoka-avustuskuluista.

Krooninen nälkä lisääntyy ympäri maailman, ja ruokakriisit leviävät ja pahenevat. YK:n World Food Programmen (WFP) uusi raportti, World Food Assistance: Preventing Food Crises kysyy, mikä kriisejä aiheuttaa, mikä määrittää niiden vakavuuden ja kuinka niitä voitaisiin ehkäistä.

Raportin keskeisimpiä tuloksia on havainto, jonka mukaan ruoka-avustuksen kustannuksia voitaisiin säästää huomattavasti ennaltaehkäisevällä työllä. Nälän pääaiheuttajia ovat väkivaltaiset konfliktit. Niiden päättyminen voisi merkitä vuosittain jopa 50 prosentin säästöjä ruoka-apukuluihin.

Yhden asteen kasvu rauhassa ja vakaudessa Maailmanpankin Index of Political Stability and Absence of Violence -asteikolla mitattuna voisi johtaa lähes 3 miljardin dollarin säästöihin. Käytännössä WFP säästäisi vuodessa Syyriassa 300 miljoonaa, Jemenissä 205 miljoonaa ja Somaliassa 85 miljoonaa dollaria.

Nälän pääaiheuttajia ovat väkivaltaiset konfliktit.

– Konfliktien lopettaminen on ratkaisevaa, sanoo raportin alullepanija, WFP:n ruokajärjestelmien päällikkö Steven Were Omamo.

– Ruokakriisien estämien vaatii kuitenkin myös pitkän aikavälin sijoituksia koulutukseen, infrastruktuuriin ja ekonomiseen kasvuun. Kun tulot asukasta kohden kasvavat, maiden on helpompi pitää ruokakriisien vakavuusaste pienempänä. Näin ollen myös matalan tulotason maissa investointi näihin asioihin auttaa ehkäisemään kriisejä.

WFP:n vuosittaiset ruoka-avustusmenot vähenisivät 5 miljardilla dollarilla, jos ruokakriisien kaikkiin syihin puututtaisiin. Niitä ovat konfliktien lisäksi ilmastokatastrofit, krooninen nälkä, huonosti toimivat ruokajärjestelmät ja heikot poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset rakenteet. Toisin sanoen hätäavustukseen käytettävät varat voitaisiin hyödyntää pidemmän aikavälin kehitysprojekteihin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseksi.