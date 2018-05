Lehtikuva/Jussi Nukari

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa kasvoi tämän kevään yhtiökokousten päätösten myötä 29 prosenttiin. Kasvua edellisvuodesta oli kaksi prosenttiyksikköä.

Mikäli muutostahtina säilyisi tasan kaksi prosenttiyksikköä vuodessa, vuonna 2028 naisia olisi lähes puolet pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä.

Keskuskauppakamarin mukaan naisten määrä hallituksissa on nyt suurin ikinä.

– Ennätyslukemia ei ole saavutettu lainsäädännöllä pakottamalla vaan yhtiöiden omalla aloitteellisuudella ja hallinnointikoodin suosituksilla, lakimies Antti Turunen korostaa tiedotteessa.

Pörssiyhtiöiden hallinnointikoodissa on käsitelty naisten määrää hallituksissa vuodesta 2003 lähtien, ja vuodesta 2008 koodiin on sisältynyt suositus: ”Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.”

Keskuskauppakamarin mukaan naisten määrä hallituksissa on suosituksen antamisen jälkeen noussut vuosi vuodelta 12 prosentista nykyiseen 29 prosenttiin.

– Nykyään on vaikea uskoa, että ennen vuonna 2008 voimaan tullutta uutta hallinnointikoodia naisia oli ylipäätään vain puolessa pörssiyhtiöiden hallituksista. Kymmenessä vuodessa maailma on todella muuttunut, lakimies Turunen sanoo tiedotteessa.

Keskuskauppakamarin selvityksessä oli 123 yhtiötä. Useimmat eli 55 yhtiötä ilmoitti tavoitteekseen hallintokoodin suosituksen mukaisen alimman mahdollisen ilmaisun, että hallituksessa tulisi olla vähintään yksi edustaja ”kumpaakin sukupuolta”.