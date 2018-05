Freddie Claire/Yle Kuvapalvelu

Trilogia Theroux ja USA:n synkät osavaltiot päättyy dokumenttiin Vaaralliset kadut (Louis Theroux : Dark States, Murder in Milwaukee, 2017). Suuntana on Milwaukee ja siellä mustien asuttama North Siden alue. Se lukeutuu maan väkivaltaisimpiin, alueella tehdään poikkeuksellisen paljon henkirikoksia. Helposti saatavia tuliaseita käytetään hyvinkin mitättömistä syistä.

Ylikomisario Stephen Basting on poliisimies fiksummasta päästä. Hänellä on selkeä näkemys siitä, mistä kaikki pohjimmiltaan johtuu: kunnon koulutuksen ja työn puute ovat alueella huutavia – joutilaisuus on pahasta, hän summaa.

Näkemys todentuu dokumentin aikana ennen muuta niiden toimesta, jotka saavat omassa elämässään kokea koko kurjuuden.

”Tämä postinumero on oikea ammuskelun ja väkivallan Mekka”, tiivistää ympäristöaktivisti Shawanda Payne, jonka mielestä naapuristakin on välitettävä – kaikesta huolimatta, kaiken ympärillä rehottavan itsekkyyden ja siihen liittyvän saastan keskellä.

Louis Theroux on saanut dokumenttiin hyvän miljöötuntuman. Haastatellut ovat suorapuheisia, on sitten kysymys North Siden asukkaista tai poliiseista. Kokonaisuudesta muodostuu luotettavan tuntuinen reportaasi toivottomuuden tunteen kyllästämästä, epätoivoisesta yhteisöstä. Milwaukee on taantunut teollisuuskaupunki, jossa rotujen välisten erojen kerrotaan olevan suuremmat kuin ehkä missään muualla Yhdysvalloissa. Tämän voi näkymistä myös aistia.

Köyhyys painaa päälle, joten eräänkin nuoren miehen mielessä välkkyy viimeisenä oljenkortena mikäpä muu kuin tarunhohtoinen amerikkalainen unelma: ”Haluan helppoa rahaa. Hienoja autoja, ja sellaista”.

Laajemmassa kuvassa dokumentti on tiivis ja sävykäs kuvaus eri tavoin rappeuttavista sosiaalisista mekanismeista, kun isompi joukko on pudonnut / pudotettu pelistä pois. Niinpä esimerkiksi isiä ei näillä kulmilla juuri näe – katujen maskuliinisessa koodissa ei saa pisteitä lastankasvatuksesta.

