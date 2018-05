Vapaan Taidekoulun lopputyönäyttely käsittelee laajasti vapautta ja sen eri muotoja.

Näyttely Vapaa ’18 kokoaa yhteen kymmenen juuri valmistuneen naistaiteilijan näkemyksiä vapaudesta. Teema on saanut kuvataiteilijat pohtimaan taiteilijan vapautta, vapauden pakollisuutta luomisprosessissa ja sen erilaisia olomuotoja. Töissä käsitellään muun muassa joutilaisuutta, mielen ja kehon vapauden ristiriitaa, naiseutta ja huumorin vapauttavaa voimaa.

Näyttely tarjoaa monipuolisen ja -äänisen läpileikkauksen eri ikäisten naisten mielenmaisemasta.

– Maalauksella ei ole rajaa, on vain outo vapaus, jonka luomat näyt hamuavat moneen suuntaan. Maalaus kertoo tarinaa siitä, kuinka katson, mitä katseeni sisältää ja kuinka näkeminen on rajallista, sanoo Vapaan Taidekoulun rehtori Paavo Paunu.

Suuria töitä

Vapaa ’18 näyttelyn työt ovat suuria niin teemoiltaan kuin kooltaankin. Yksi koko näyttelyä leimaava piirre on juuri töiden koko ja niiden hyvin fyysinen toteutustapa, joka on usein enemmän miesten kuin naisten tapa tehdä taidetta.

Lopputyönäyttelyn töissä vapaus on pientä ja suurta, se on värikästä, synkkää ja hattaramaisen kepeää, kaikkea yhtä aikaa ja erikseen.

Esiin kiertyvässä vapauden ytimessä arkiset elementit kohtaavat utopian. Tämä näkyy etenkin Jelena Rahikaisen töissä, joissa on läsnä elementtejä sekä sisäisestä että ulkoisesta maailmasta. Rahikaisen töiden vastakohtaisuudet aukeavat vasta, kun töiden eteen malttaa pysähtyä oikeasti katsomaan töitä.

Kiihtyneessä elämäntahdissa maalaus muuttuu elementiksi, joka jaksaa odottaa sitä, että katsojalla on sille aikaa.

Paunu totesi valmistujaispuheessa, että taidetta tehdessä pitää olla hereillä, herkkä ja rohkea sekä antaa töiden elää tekijänsä mukana. Se näkyy kaikissa näyttelyn töissä.

Vapaus on uskallusta

Taiteilija Noora Nouku sanoo, että hänelle vapaus merkitsee uskaltamista, heittäytymistä ja halua luoda.

Vapaa ’18 -näyttelyssä häneltä on esillä Minä: neliosanen omakuva, joka pohtii vapauden ja naiseuden teemoja.

Sarjan tekeminen alkoi loppuvuodesta 2015 Kaiken päättävä elin (Suomi-neito 100) –työllä.

– Ohjaajani Teemu Mäki ehdotti, että tekisin näitä lisää, hän valottaa sarjan syntyä.

Mäen näkemyksen mukaan Noukun maalaukset kysyvät mikä on naisen määritelmä ja miksi naisella on vallitsevassa kulttuurissa taakkanaan sellaiset stereotypiat kuin on? Näyttelyssä esillä olevassa sarjassa taiteilija eläytyy omakuvan kautta erilaisiin tapoihin olla nainen ja suomalainen ja naiseuden eri puoliin.

– Aiheena naiseus on syntynyt luonnostaan. Maalaussarja on vahvistanut omaa naiseuttani, pakottaen samalla pohtimaan sitä, mitä naiseus merkitsee ja mitä se on minulle, Nouku itse toteaa.

Vapaa ’18 Kaapelitehtaan Puristamossa Helsingissä 20.5. asti. Taiteilijat: Oya Basaga, Catharina Gröndahl, Iida Hyry, Noora Nouku, Pia Pejcic, Jelina Rahikainen, Maarit Rantala, Katja Sutisna, Päivi Virtanen, Pauliina Waris