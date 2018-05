Yle Kuvapalvelu

Brittitoimittaja Louis Theroux jatkaa kierrostaan dokumenttisarjassa Theroux ja USA:n synkät osavaltiot (Louis Theroux: Dark States, 2017). Kohteena on Teksas ja siellä maan neljänneksi suurin kaupunki Houston. Sen sanotaan olevan yksi ihmiskaupan keskuksista Yhdysvalloissa. Lähemmin Theroux tutustuttaa prostituoitujen ja parittajien maailmaan.

Muutaman avoimesti elämästään kertovan haastateltavan kanssa Theroux onnistuu luomaan todentuntuisen ja vivahteikkaan kuvan todella kovasta ja säälimättömästä maailmasta. Siinä niin sanotut markkinamekanismit on kiristetty jatkuvaan kuristusotteeseen miehisen vallan ja kontrollin toimesta – tuohon otteeseen joutuneet ovat (totta kai) yhteiskunnan vähäosaisimpia naisia.

Asian kiteyttää eräässä terapiaistunnossa puhuva vanhempi ex-prostituoitu: ”On uskomatonta, kuinka me noudatamme pelin sääntöjä”. Hänen mukaansa kysymys on nimenomaan pelistä, ja kuten dokkari osoittaa, sen säännöt sanellaan yksipuolisesti. Vankilasta tavoitettu ex-parittaja Shedrick ”Fancy” Smith avaa luukkua näin: ”Se on mun firma, ja kaikki rahat myös kuuluvat mulle”.

Häikäilemättömän taloudellisen riiston ohella kuvaan kuuluu jatkuva väkivallan uhka. Jos prostituoitu ei saa päivän kiintiötä täyteen, ”isukki” (kuten parittajaa usein kutsutaan) saattaa kohdella hyvinkin kovakouraisesti.

Tästä huolimatta lojaalius murjotun taholta ei horju, asiaa selventää useampikin nainen. Heidän tarinoistaan huokuu epätoivoinen ihmissuhdeside, jossa julmuus toimii ikään kuin lohtuna – samaan aikaan hämmentävää ja ymmärrettävää, toteaa Theroux.

Tähän liittyen mielenkiintoinen on 37-vuotiaan Nikkin tapaus. Hän on ollut vasta puolitoista vuotta alalla, eikä omasta mielestään kenenkään pakottamana – kukapa ei seksistä nauttisi, ja jos siitä saa vielä rahaa, niin mikä ettei, naurahtaa Nikki. Dokumentin lopussa saatava tieto valaisee asiaa vähän syvemmältä, tosin enemmänkin viitteellisesti.

