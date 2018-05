Mikko Aaltonen Tampereen pormestarikoalitiosta: Ulosheitosta ei kerrottu etukäteen

Mikko Aaltonen Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Vasemmistoliitto heitettiin Tampereella ulos pormestarikoalitiosta. Pormestari Lauri Lylyn mukaan erottaminen oli automaattinen seuraus sille, että ryhmä teki muutosesityksiä talouden tasapainotusohjelmaan. Oliko näin, vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Aaltonen?

– Ei meille etukäteen kerrottu, että näin tulee tapahtumaan. Tämä oli maalitolppien liikuttelua eli säännöt sovittiin vasta, kun peli oli käyty.

– Ihmettelen, mikseivät demarit tulleet meidän kanssamme samalle linjalle. En usko että sielläkään maksujen 16,4 prosentin korotukset saivat varauksetonta kannatusta. Tuleekin mieleen, että mikä koalition intressi oli, kun näin pieneen asiaan kaadettiin meidän mukanaolomme.

Muutosesityksillänne yrititte estää terveyskeskus- ja hammaslääkärimaksujen sekä ikäihmisten kotihoidon palvelumaksun korottamisen lain sallimiin maksimimääriin. Miten vähävaraiset tamperelaiset selviävät korotuksista?

– Se on iso kysymys. Uhkana on, että he jättävät menemättä terveyskeskuslääkärille, mutta menevät sitten ensiapuun, kun tilanne on niin vakava ettei enää muuta voi. Ensiapukäynti on aina huomattavasti kalliimpi.

– Kaupunkistrategiassamme on ennaltaehkäisevien palvelujen tavoite. Maksukorotukset sotivat sitä vastaan.

Yrititte myös estää yhden uuden maksun eli kotiutustiimin palvelumaksun. Nyt pelkäätte että uusi maksu aiheuttaa pyöröovi-ilmiön. Mikä se on?

– Kun vanhat ihmiset siirtyvät sairaalahoidosta kotiin, kotiutustiimi hoitaa homman loppuun. Nyt palvelu saattaa jäädä käyttämättä sen maksullisuuden vuoksi, ja sairaalassa ollut ihminen joutuu sinne kohta uudestaan. Syntyy sairaalakierre.

Tampere on kovassa kasvussa, luulisi rakentamisbuumin tuovan rahaa kaupungin kassaan niin ettei maksukorotuksia tarvitsisi tehdä?

– Kasvu tuo tuloja, mutta viiveellä, ja asukasmäärään kasvu tuo palvelutarpeita lisää. Lisäksi työttömyys on meillä ollut voimakasta. Taustalla on istuvan hallituksen tekemien valtionosuusleikkausten vaikutus, yli 100 miljoonaa euroa vuosittain. Jos näitä leikkauksia ei olisi tehty tai edes osaa niistä, Tampereen kaupungin talous olisi tasapainossa.

Lauri Lyly on sanonut julkisuudessa, että koalitioon pääsee takaisin. Onko sinulla tietoa, miten se tapahtuisi ja onko ryhmällänne kiinnostusta palata?

– Ensisijaisesti haluamme tehdä yhteistyötä, koska silloin pystyy vaikuttamaan paljon paremmin. Meille ei ole ilmoitettu, milloin tällainen tilaisuus palata olisi tai mitä sen eteen tarvitsisi tehdä. Luulen, että ensi syksyn talousarvio on aika ratkaiseva.

