Sanni Harmanen

Uuden Tampereen yliopiston konsistorin eli akateemisen hallituksen jäsenistä yli puolet on tehnyt valituksen yliopiston hallitukseen valitusta vaalien ulkopuolisesta puheenjohtajasta.

Kymmenen konsistorin jäsentä vaatii muutosta päätöksiin, joilla konsistorin ulkopuolinen jäsen on valittu konsistorin puheenjohtajaksi ohi vaalien. Puheenjohtajan valinnan on tehnyt laajasti arvostelua herättänyt niin sanottu siirtymäkauden hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Marja Makarow.

– Tampereen yliopiston käynnistämiseen on liittynyt runsaasti lainopillisia epäselvyyksiä. Tilanne on edennyt niin pitkälle, että olemme pakotettuja hakemaan tuomioistuimelta kannan tehtyihin ratkaisuihin, koska niiden laillinen perusta on kyseenalainen, toteaa yksi valituksen jättäneistä konsistorin jäsenistä Ilona Taubert.

Tampereen yliopiston yliopistoyhteisö on useaan otteeseen esittänyt kriittisiä näkemyksiä johtosäännöstä ja etenkin konsistorin ulkopuolisen puheenjohtajan asemasta, jonka tulkitaan olevan lainvastainen.

Säätiöyliopistot, kuten Aalto-yliopisto, ovat tuoneet oikeudellista epäselvyyttä suomalaiselle yliopistokentälle.

Valitus jätettiin eilen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Periaatteellinen kanta haussa

Valituksessa mukana olevan konsistorin jäsenen Mikko Lampon mukaan kyse on myös periaatteellisemmasta asiasta:

– Tavoitteenamme on saada oikeudellinen selvyys laajemminkin siihen, onko perustuslakia ja yliopistolakia noudatettu säätiöyliopistoissa.

Valittajat muistuttavat, vedoten julkisoikeuden professori Juha Lavapuroon, yliopistojen itsehallintoa koskevista vaatimuksista. Yliopiston ja sen toimielinten on noudatettava säätiöyliopistonakin yliopistolakia ja perustuslakia.

Valittajat katsovatkin vaatimuksen yliopiston itsehallinnon turvaamisesta romuttuvan, jos yliopiston hallitus muodostetaan ilman yliopistoyhteisön myötävaikutusta.

Säätiömuoto aiheuttaa epäselvyyttä

– Säätiöyliopistot, kuten Aalto-yliopisto, ovat tuoneet oikeudellista epäselvyyttä suomalaiselle yliopistokentälle. Niiden toiminnan suhteesta yliopistolakiin on ollut epäselvyyttä siitä asti, kun uusi yliopistolaki hyväksyttiin vuonna 2009. Kiireellä ja huolimattomasti tehty yliopistolaki on aiheuttanut sekaannusta siinä, toteutuuko perustuslain turvaama yliopistojen itsehallinto säätiöyliopistoissa. Nyt pyrimme saamaan tähän ratkaisun tuomioistuimesta, Lampo toteaa.

Valituksen taustalla on pitkään jatkunut lainopillinen kiista siitä, miten yliopistolakia sovelletaan säätiöyliopistoissa ja uudessa Tampereen yliopistossa.

Uuden Tampereen yliopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019. Uuden yliopiston konsistorin puheenjohtajan lainmukaisuutta käsittelee myös eduskunnan oikeusasiamies.