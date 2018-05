Markus Sommers

Jorma Malinen hämmästelee Suomen Yrittäjien ilmoitusta kannustaa yrityksiä maksamaan työntekijöiden työttömyyskassamaksut Yleiseen työttömyyskassaan (YTK).

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mukaan esitys on kyseenalainen työsopimuslain ja yhdenvertaisuuslain näkökulmasta.

Työsopimuslain mukaan työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti. Tällöin yrityksen, joka maksaa työntekijän kassamaksun YTK:lle, tulisi maksaa myös järjestäytyneiden työntekijöiden kassamaksut. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä ammattiyhdistystoiminnan perusteella.

– Prolle sopii, jos Suomen Yrittäjien jäsenyritykset haluavat maksaa kaikkien työntekijöittensä työttömyyskassamaksut. Pron Työttömyyskassa voi varmasti lähettää halukkaille yrittäjille tilinumeron, Malinen heittää.

Ay-liike näkee yksituumaisesti Suomen Yrittäjien hyökkäävän järjestäytymistä vastaan.

Yrittäjien avaus halveksii järjestäytymistä

Ammattiliitto Pro on aktiivisesti käynyt keskustelua yritysten kanssa työelämän uudistamiseksi kaikille paremmaksi.

– Olemme keskustelleet aiheesta myös Pentikäisen kanssa. Hänen viimeaikaiset avauksensa ovat halveksivia hyökkäyksiä noin kahta miljoonaa järjestäytynyttä palkansaajaa ja ammattiyhdistysliikettä vastaan, Malinen sanoo.

– Tällaisilla heitoilla työmarkkinatoimijoiden välinen luottamus murenee yhä pienemmiksi palasiksi. Kieltämättä on vaikea uskoa, että kyse on edes vakavasta esityksestä, niin kaukana se on länsimaisesta demokratiasta ja järjestäytymisvapaudesta.

– Pentikäinen haluaa työnantajille direktio-oikeuden työntekijöiden järjestäytymiseen. Mallihan on kuin suoraan Kiinasta tai Meksikosta, jossa yritykset päättävät työntekijöittensä järjestäytymisestä. Pentikäisen idea on siis jo diktatuurimaissa keksitty, Malinen toteaa.

Myös Akava katsoo, että Suomen Yrittäjien ehdotuksen taustalla on tavoite palkansaajien järjestäytymisen murentamisesta. Ehdotus heikentäisi työntekijän työttömyysturvaa ja rapauttaisi työttömyyskassajärjestelmää.

– En ymmärrä, millä tavalla tämä toimintamalli parantaisi työntekijän työttömyysturvaa. Päinvastoin, työntekijä voi pudota tyhjän päälle, jos yritys laiminlyökin maksun, sanoo Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski.

Halpahintaista vihjailua yrittäjiltä

Tradenomiliitto TRALin yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula pitää halpahintaisena vihjailua, etteivät muut työttömyyskassat hoitaisi velvoitteitaan samoin kuin YTK-kassa, vaikka kaikki kassat ovat saman lainsäädännön ja valvonnan piirissä.

– Yrittäjät keskittyvät täysin väärään asiaan. Tällä hetkellä olisi keskityttävä siihen, että yhdistelmävakuutusmalli saadaan valmiiksi ja että työttömyyskassoilla olisi entistä paremmat mahdollisuudet palvella jäseniään työllistymiskysymyksissä, Rantamaula toteaa.

Yhdistelmävakuutus voi tarkoittaa sitä, että jatkossa olisi vain yhdenlaisia työttömyyskassoja. Elinkeinonharjoittajat ja palkansaajat vakuuttaisivat itsensä samoissa työttömyyskassoissa. Parhaillaan ministeriössä käydään läpi asiaan liittyviä lausuntoja.

– Selvitystyö on varsin kannatettavaa ja mielestämme Suomen Yrittäjien ulostulo voi vaikeuttaa tämän työn etenemistä, Rantamaula huomauttaa.