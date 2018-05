All Over Press

Saksan Bonnissa on viime ja tällä viikolla valmisteltu YK:n ensi joulukuun ilmastokokousta. Samaan aikaan on saatu jälleen uusia huolestuttavia uutisia ilmaston lämpenemisestä.

Arktista aluetta on kohdannut toukokuun alussa uusi lämpöaalto. Pohjoisnavalla lämpötila on kohonnut nollaan asteeseen, mikä on 17–19 astetta vuodenajan tavanomaista korkeammalla.

Koko arktisella alueella lämpötila on keskimäärin kymmenkunta astetta tavanomaista korkeampi. Se on vuodenaikaan nähden mittaushistorian korkein.

Yhdysvaltain ja Venäjän välissä Beringinmerellä ja Tšuktšimerellä jää on sulanut jo lähes kokonaan. Tavallisesti näin tapahtuu aikaisintaan kuukautta myöhemmin.

Joulukuun ilmastokokous pidetään Puolan hiilialueen keskuksessa Katowicessa.

Myös Huippuvuorten alueella on jää Norjan viranomaisten mukaan sulanut nopeasti.

Edellinen arktisen alueen huomiota herättänyt lämpöaalto oli helmikuussa.

Säässä on huomattavaa vuosittaista vaihtelua, eikä yksittäisistä ilmiöistä voi päätellä ilmastonmuutosta. Mutta nyt kyse on siitä, että kaikilla mittareilla on vuosi toisensa jälkeen lämpimimpien joukossa.

Hiilidioksidiennätys

Havaijilla sijaitsevan Mauna Kean observatorion mukaan huhtikuun luvut kertovat, että ensimmäistä kertaa havaintohistoriassa on ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ylittänyt 410 ppm:n (miljoonasosan) rajan yksittäisen kuukauden keskiarvona.

Eräänlaisena psykologisena rajana pidetty 400 ppm ylitettiin pysyvästi toissa vuonna.

Pariisin kokouksessa 2015 sovittiin siitä, että ilmaston lämpeneminen yritetään pitää enintään 2 asteessa, ja 1,5 astetta tavoitellaan. Eri maiden toimet eivät ole vastanneet haasteeseen, ja nyt ollaan matkalla 3 asteen lämpenemiseen.

Rahasta kiistellään

Bonnissa on kiistelty ennen kaikkea ilmastorahoituksesta. Neuvottelujen aikataulun mukainen viimeinen päivä on torstaina.

Oxfamin viime viikolla julkaiseman raportin mukaan kehitysmaille Pariisissa luvattu vuosittainen 100 miljardin dollarin tuki vuoteen 2020 mennessä on vielä kaukana tavoitteesta. Kun mukaan lasketaan vain todellinen ilmastorahoitus, on summa 16–21 miljardia.

Joulukuun ilmastokokous eli COP24 pidetään Puolan hiilialueen keskuksessa Katowicessa. Paikka voisi olla symbolisesti oivallinen, mutta aivan kaikki eivät jaksa uskoa isäntämaan hallituksen vilpittömiin pyrkimyksiin.