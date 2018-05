Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Myllykoski välikysymyskeskustelussa: ”Hallitus on kääntänyt katseensa menneisyyteen ja aikoo pahentaa ongelmia entisestään”

Eduskunta keskustelee tänään opposition tekemästä välikysymyksestä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski huomautti tiistaina eduskunnassa, että hallituksen kaavailemat heikennykset työsuhdeturvaan näkyvät satojentuhansien suomalaisten arjessa.

Eduskunta keskusteli tiistaina SDP:n, vasemmistoliiton, vihreiden ja perussuomalaisten tekemästä välikysymyksestä. Se koskee hallituksen aikeita sallia perusteettomat määräaikaiset työsuhteet alle 30-vuotiaille, jos nuori on ollut työttömänä yli kolme kuukautta.

Myllykoski sanoi ryhmäpuheenvuorossaan, että määräaikaiset työsuhteet kasaantuvat tällä hetkellä nuorille naisille.

– Työmarkkinat huutavat tasa-arvoremonttia, mutta hallitus on kääntänyt katseensa menneisyyteen ja aikoo pahentaa ongelmia entisestään. Kahdenkymmenen vuoden luottamusmies- ja toimitsija-kokemuksella uskallan sanoa, että näin ei rakenneta parempaa työelämää.

Nykyinen hallitus ei ole halunnut uudistaa suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää tasa-arvoisesti, Myllykoski sanoi.

– Sen sijaan käskyt on otettu EK:lta ja lopulta on vaadittu asioita, joita edes EK ei itse enää kehtaa vaatia. Välttämätön perhevapaauudistus on jätetty tekemättä, eikä yritystukien passiivimallia ole haluttu uudistaa innovaatioiden ja kasvun tukemiseksi.

Tutkimustieto ei tue hallituksen väitteitä

Myllykoski huomautti puheessaan, että vielä tammikuussa työministeri Jari Lindström (sin.) vakuutti, ettei hallitus aio puuttua irtisanomissuojaan. Tämä on heikentänyt nuorten uskoa politiikkaan.

– Nyt nuoret joutuvat jälleen kerran pettymään kun työsuhdeturvaa ollaan yksipuolisesti heikentämässä – jopa perustuslain vastaisesti, Myllykoski totesi.

Myllykoski nosti myös esiin sen, että irtisanomissuoja on Suomessa jo nyt heikompi kuin Ruotsissa ja Saksassa. Tutkimustieto ei myöskään tue sitä, että irtisanomisen helpottaminen parantaisi työllisyyttä.

– Työsuhdeturvan heikennykset eivät siis ole toimivaa työllisyyspolitiikkaa vaan jatkumoa porvarihallituksen vanhakantaiselle ideologiselle linjalle. Tämä on vastakkainasettelun linja, joka nojaa menneisyyden maailmaan.

Hallituksen politiikassa nuorille jää maksajan ja kärsijän rooli, Myllykoski sanoi.