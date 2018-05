WWF

Norppalive on taas täällä – Kuka bongaa Pullervon?

Julkkisnorppa Pullervosta on jo tehty havainto lähellä kuvauspaikkaa.

Harva on nähnyt saimaannorppaa luonnossa, mutta ei hätää! Niitä voi jälleen seurata suorassa lähetyksessä verkossa, kun WWF avasi Norppaliven tänään.

Suursuosikiksi nousseesta Pullervosta on tehty jo havainto lähialueelta, joten Norppaliven kolmas tuotantokausi käynnistyy jännittävissä tunnelmissa.

Kahtena viime keväänä Norppaliveä ja julkkisnorppa Pullervon köllöttelyä on katsottu yli viisi miljoonaa kertaa.

Norppaliven kamera on asennettu samaan paikkaan kuin aiempina vuosina.

– Saimaannorpat ovat melko paikkauskollisia, joten toivomme ja uskomme Pullervon nousevan tänäkin keväänä kameran eteen, sanoo WWF:n viestinnän asiantuntija Joonas Fritze.

– Erittäin uhanalaisten saimaannorppien liikkeitä ei voi kuitenkaan ennustaa täydellä varmuudella. Niinpä emme voi taata tai vaatia, että se tai joku sen lajitoveri ilmestyy kameran eteen välittömästi.

Norpat nousevat rantakiville vaihtamaan karvansa nyt, kun viimeisetkin jäät ovat lähteneet Saimaalta.

Liito-oravia ja linnunlaulua

Tänä vuonna Norppalive on osa WWF:n laajempaa livekamerasivustoa, WWF:n Luontoliveä. Livelähetyksiin innoitti Norppaliven aiempina vuosina saavuttama suursuosio.

Sivuilla voi seurata nyt paitsi saimaannorppia myös metsäpeuroja ja liito-oravaa ja kuunnella luonnon ääniä suorassa lähetyksessä.

– Kaikkien Luontoliven eri kamera- ja äänihankkeiden tavoitteena on levittää tietoa harvinaisista eläinlajeista ja niiden kohtaamista uhkista sekä innostaa ihmisiä osallistumaan luonnon suojeluun, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen kertoo.

Saimaan ainutlaatuinen helmi

Saimaannorppa on Suomen ainoa kotoperäinen nisäkäs eikä sitä esiinny missään muualla kuin Suomessa. Se on myös maailman harvinaisin hylje.

”Tärkeä helmi koko Saimaan alueelle”, kuvaili WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen saimaannorpan merkitystä vuosi sitten.

– Saimaannorppa on toiseksi korkeimmassa uhanalaisuusluokassa ja jos sen suojelemiseksi ei tehdä määrätietoisesti työtä, se voi hävitä. 360 on todella pieni määrä ison nisäkkään kannaksi, pelkästään se on jo uhka.

Pullervoon ja muihin tunnistettuihin saimaannorppiin voi tutustua Norppagalleriassa.