Näin kysyttiin toimeentulotuesta Kysely tehtiin sähköpostitse elo–joulukuussa 2017 kuntien aikuissosiaalityön päälliköille ja työntekijöille. Se on osa THL:n sosiaalipolitiikan tutkimusyksikön toimeentulotukiuudistusta käsittelevää tutkimushanketta. Tutkimuksen ovat toteuttaneet tutkija Sanna Blomgren & erikoistutkija Paula Saikkonen. Kela on vastannut perustoimeentulotuesta 1.12017 alkaen. Ehkäisevä toimeentulotuki on kunnissa.

Mielenterveyskuntoutujat, päihdeongelmaiset ja ikäihmiset ovat vaikeuksissa Kelalla toimeentulotukiasioidensa kanssa.

Toimeentulotuen siirto toimii hyvin omatoimisille asiakkaille, mutta se aiheuttaa hankaluuksia niille, jotka eivät pärjää hyvin sähköisten palvelujen kanssa. Myös syrjässä asuvat ikäihmiset joutuvat vaikeuksiin Kelan ja kunnan palvelujen ollessa kaukana.

Myös ulkomaalaistaustaisilla on ongelmia, ja tukea haetaan kunnasta. Tähän johtavat neuvonnan, ohjeistuksen ja tulkkauksen puutteet Kelassa.

– Asiakkaat, jotka eivät pysty tekemään sähköistä hakemusta, ovat vaikeuksissa. Lisäksi Kela on linjannut välttämättömiä terveydenhuoltomenoja toimeentulotuessa kunnista poikkeavalla tavalla. Ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden kohdalla tulkkausta puhelimitse ei ole pidetty riittävänä, kertoo THL:n erikoistutkija Paula Saikkonen.

Osa asiakkaista päätyy kahden luukun väliin ja toimeentulotuen saanti viivästyy. Ongelmat kasautuvat, sillä esimerkiksi peliongelmaa ei havaita, vuokravelka kasvaa ja lääkkeet jäävät saamatta.

Palvelujen jalkauttamiselle tarvetta

Uudistus on vapauttanut kunnissa työaikaa, mutta vapautunut aika kuluu osin perustoimeentulotukipäätösten setvimiseen. Kyselyyn vastanneista 60 prosenttia näkee puutteita Kelan ohjauksessa kuntien sosiaalityöhön. Jo lain valmisteluvaiheessa epäiltiin, että sosiaalityön saatavuus heikkenee.

Ihmiset joutuvat eriarvoiseen tilanteeseen, sillä Kelan toimipisteitä ei ole kaikkialla, aukioloajat vaihtelevat ja pääsy kuntien palveluun vaihtelee.

– Palveluita voitaisiin jalkauttaa merkittävästi enemmän niin Kelasta kuin kunnista sinne, missä asiakkaat ovat, sanoo Saikkonen.

Kuntien sosiaalityöntekijöistä suuri osa ei pidä kovinkaan mutkattomana yhteistyötä Kelan kanssa. Sosiaalityöntekijät joutuvat myös korjaamaan Kelan perustoimeentulotukipäätöksiä.

Selvityksessä todetaankin, että Kelan päätösten oikeellisuudessa on parannettavaa. Ongelmista huolimatta uudistus on hyödyttänyt monia. Omatoimisten ja sähköisen asioinnin hallitsevien asiakkaiden asiointi on helpottunut.

