Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

SAK:n hallitus vaati tänään hallitusta miettimään uudestaan kehysriihen päätöksiä, joiden valmistelun myös työministeri Jari Lindström myöntää olevan hankalaa perustuslain kannalta.

Hallituksen päätös mahdollistaa kolme kuukautta työttömänä olleiden alle 30-vuotiaiden määräaikainen sopimus on pahasti vastatuulessa. Hallitus aikoo helpottaa myös alle 20 henkeä työllistävien yritysten henkilöperusteista irtisanomista, mikä on myös ongelmallista.

SAK:n hallitus muistutti maanantaina, että kaavailut todennäköisesti törmäävät myös oikeudellisiin ongelmiin. Suomen kansallinen lainsäädäntö ja EU:n oikeuskäytäntö edellyttävät lähtökohtaisesti työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua.

Ministeriöiden ja asiantuntijoiden resursseja haaskataan

Hallitus on valmis ideologisista syistä heikentämään nuorten työehtoja, jotta jossain muodossa paikallinen sopiminen etenee.

SAK puheenjohtaja Jarkko Eloranta mukaan yksipuolisella ja kiireellä tehdyllä lainvalmistelulla tuhlataan ministeriöiden ja asiantuntijoiden resursseja jo valmiiksi epäonnistuneiksi tiedettyjen esitysten käsittelyyn.

SAK:n hallitus kehottaakin Sipilää miettimään uudelleen kehysriihen päätöksiä: Näillä toimilla ei työllisyyttä kohenneta ja toimet uhkaavat sopimisen kulttuuria ja työmarkkinarauhaa. Aktiivimalli oli jo epäonnistuminen – toista epäonnistumista ei pidä perään tehdä.

Tänään julkistetun selvityksen mukaan noin puolet kansalaisista olisi valmis kaatamaan aktiivimallin.

Onnetonta valmistelua hallitukselta



Työministeri Jari Lindström (sin.) haastattelu lauantain Ylen Ykkösaamussa paljasti, että hallitus on valmistellut muutokset erittäin kevyellä kädellä. On vedetty isolla pensselillä vaivautumatta selvittämään, että esitykset saattavat olla monien sopimusten vastaisia.

Lindström myönsi, että nuorten määräaikaisista työsuhteista ja irtisanomissuojan höllennykset voivat törmätä perustuslakiin. Hän myönsi, että nuorten eriarvoinen kohtelu iän mukaan on ”vielä vaativampi toteuttaa kuin irtisanomissuojan heikentäminen pienissä yrityksissä”.

Lindströmin puheista oli tulkittavissa, että hallitus ei ole perääntymässä. Hän toisti vappuna blogissaan esittämänsä tarinansa siitä, miten heikennykset sidottiin kehysriihessä paikalliseen sopimiseen.

Lindströmin mukaan siniset pelastivat maan työmarkkinaselkkauksilta ja ongelmilta ay-liikkeen kanssa. Kokoomus ja keskusta olisivat halunneet edistää paikallista sopimista, minkä ay-liike on tyrmännyt täysin.

Hallituksen meno yhä ideologisempaa



Jos Lindström on esittänyt oikean tulkinnan kehysriihen tapahtumista, hallituksen toiminta on sitäkin moraalittomampaa. Se on valmis ideologisista syistä heikentämään nuorten työehtoja, jotta jossain muodossa paikallinen sopiminen etenee.

Hallituksen kehysriihen päätökset lohkaisevat palasen päätösvaltaa yrityksille, kun ne samalla kaventavat työntekijöiden oikeuksia. Hallitus ei vaivaudu edes tarkistamaan, että toimiiko se perustuslain ja/tai kansainvälisten sopimusten puitteissa.

Maan hallitus haluaa muuttaa sopimisrakenteita siten, että kolmikantaisen päätöksenteon rooli heikkenee. SAK:n hallitus taas ilmoitti, että ”on aika palata kolmikantaiseen valmisteluun, etteivät uudistukset törmäisi jatkuvasti huonoon valmisteluun ja ongelmiin olemassa olevan lainsäädännön kanssa”.