Riikka Kuoppalan yhteisötaideteos keräsi lähes 40 yllätysehdotusta.

Taiteilija Riikka Kuoppalan yhteisötaideteos Jakomäen yllätystoimisto avasi tammikuussa nettisivut, jonne sai ehdottaa yllätyksiä Jakomäessä asuville tai toimiville ihmisille. Tavoitteena oli auttaa jakomäkeläisiä tutustumaan toisiinsa paremmin ja saada heidät pohtimaan elinympäristöään. Yllätysehdotuksia jätettiin lähes 40 kappaletta, joista yllätysjury valitsi toteuttavaksi kymmenen.

Yllätykset toteutettiin yhdessä ehdottajien ja muiden jakomäkeläisten toimijoiden kanssa. Monessa yllätyksessä haluttiin tehdä hyvää ihmisille, jotka tekevät hyvää muille. Kaksi vapaaehtoista kierrätystoimintaa pyörittävää jakomäkeläisnaista yllätettiin haitarinsoitolla. Jakomäkeä vuosikausia siivonnut eläkeläinen sai lahjaksi muun muassa tuunatut työhanskat.

Joissain yllätyksissä sisältö oli henkilökohtaisempi. Koululainen yllätti uskollisen ystävänsä kemiallisella reaktiolla ja kiipeilyretkellä. Tytär piristi väsynyttä äitiään laatuajalla taidemuseokäynnin ja ravintolaillallisen merkeissä. Uusjakomäkeläisen puoliso järjesti kirjastoon näyttelyn persiankielisisistä kirjoista, jotta mies tuntisi itsensä tervetulleeksi kaupunginosaan.

Jakomäki aluetyön keskiössä

Jakomäen yllätystoimisto on HAM Helsingin taidemuseon tilaama teos ja osa Taidetta sataa Jakomäkeen! -hanketta. Se valittiin toteutettavaksi HAM:in järjestämässä avoimessa yhteisötaiteen haussa 2017. Hakemuksia kertyi runsaat 80 kappaletta, joista toteutetaan Kuoppalan teoksen lisäksi Kaisa Salmen Kutosten kaltsit – performanssibileet. Molemmat teokset tulevat valmistuttuaan osaksi HAMin julkisen taiteen kokoelmaa.

Taidetta sataa Jakomäkeen! Vuosina 2016–18 HAM Helsingin taidemuseo on keskittynyt aluetyössään Jakomäkeen. Hankkeen tavoitteena on ollut kaupunkilaisten osallistuminen ja korkealaatuisen taiteen vieminen alueelle, jolla ei ole julkista taidetta tai kuvataidepalveluita. Hankkeessa on tutustuttu alueeseen sekä sen asukkaisiin järjestämällä kuvataidepajoja ja -leirejä eri yleisölle Jakomäessä.

HAMin taidekokoelman teoksia sijoitettiin Palvelutalo Vuorensyrjään syksyllä 2017. Hankkeessa on tehty yhteistyötä lukuisten alueen toimijoiden mm. nuorisotalon, kirjaston ja palvelutalon kanssa. Osa taidepajoista ja osallistavista projekteista on toteutettu yhdessä Helsingin mallin toimijoiden, Kaupunginteatterin ja Pohjois-Helsingin Bändikoulun, kanssa.