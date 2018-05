Lehtikuva/Vesa Moilanen

Rakennusliitto ja työnantajien Rakennusteollisuus ovat ajautuneet kovaan kiistaan.

Rakennusteollisuus aikoo kohdistaa tämän viikon torstaina alkavan työsulun vain järjestäytyneisiin työntekijöihin. Rakennusteollisuus on lähettänyt asiasta viestin jäsenyrityksille.

– Kyse on työnantajan työtaistelutoimesta, joka voidaan kohdistaa vain ammattiyhdistysliikkeen jäseniin, kirjeessä kirjoitetaan.

Kirjeessä painotetaan, että jokaisen jäsenyrityksen tulee huolehtia siitä, että Rakennusliiton jäsenien työskentely työmailla estetään työsulun alettua. Rakennusliiton jäseniä ei tule päästää työmaille.

– Mikäli työsulun piirissä oleva työntekijä kuitenkin saapuu työmaalle, tulee häntä pyytää poistumaan ja selkeästi ilmoittaa, ettei palkkaa työsulun ajalta makseta, kirjeessä ohjeistetaan.

Samaan aikaan jäsenyrityksiä kehotetaan sallimaan työskentely niille, jotka eivät ole Rakennusliiton jäseniä.

ILMOITUS

Työsulku ei koske myöskään alihankkijoita tai vuokratyöntekijöitä.

– Työntekijöiden kuuluminen Rakennusliittoon voidaan selvittää palkkahallinnon rekistereistä. Asia voidaan selvittää myös keskustelemalla asiasta työntekijän kanssa. Työntekijällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta kertoa työnantajalle mahdollista jäsenyyttään.

Todistuksia ei pidä antaa

Kirjeessä ohjeistetaan Rakennusteollisuuden jäsenyrityksiä myös välttämään todistuksen antamista työntekijälle siitä, miksi työnteko on estetty.

– Tällaista todistusta ei tule missään nimessä antaa eikä allekirjoittaa. Luottamusmiehille ei tule myöskään antaa listaa työsulun piiriin kuuluvista työntekijöistä, kirjeessä kirjoitetaan.

Arhinmäki: Työnantajat haluavat paluuta menneisyyteen

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki kommentoi työnantajien toimia kovin sanoin Facebookissa.

– Työnantajat haluavat paluuta menneisyyteen. Aikaan, jolloin järjestäytymisenvapautta ei kunnioitettu ja ihmisiä syrjitään avoimesti. Tämä on hyökkäys järjestäytynyttä ammattiyhdistysliikettä vastaan.

Arhinmäen mukaan työnantajien röyhkeys on vain kasvanut, kun Suomessa on porvarihallitus.

– Tämän piti olla sovinnon vuosi, mutta hallitus ja työnantajat näyttävät hakevan jatkuvaa konfliktia työntekijöiden kanssa.

Rakennusliitto: Menettely tuttu itäeurooppalaisista yrityksistä

Rakennusliiton hallitus pitää pelkästään liiton jäseniin kohdistuvaa työsulkua laittomana ja käynnistää oikeustoimet niitä työnantajia kohtaan, jotka syrjivät työntekijöitään liiton jäsenyyden perusteella.

Rakennusliiton mukaan työnantajat aikovat ensimmäisen kerran sitten toisen maailmansodan estää työpaikoille pääsyn liiton jäseniltä.

– Työnantajien tavoite hajottaa ammattiyhdistysliike ja suomalainen sopimusjärjestelmä on Rakennusliiton mukaan vaarallinen linja, joka vaatii koko palkansaajaliikkeeltä toimia.

Rakennusliiton mukaan työntekijöille on asetettu työhön pääsyn ehdoksi liitosta eroaminen.

– Tämä menettely on tuttu itäeurooppalaisista yrityksistä, joita Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset käyttävät laajasti alihankkijoinaan, liiton tiedotteessa kirjoitetaan.

Työnantajat: Normaali ja laillinen toimenpide

Rakennusteollisuuden mukaan kyse on täysin normaalista ja laillisesta toimenpiteestä työsuluissa.

Sen mukaan palkankorotuksia koskeva riita on Rakennusteollisuuden, sen jäsenliittojen ja Rakennusliiton välinen. Näin ollen työsulku kohdistuu vain liiton jäseniin.

Rakennusteollisuus vetoaa Rovaniemen hovioikeuden antamaan päätökseen, johon Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Siinä Rovaniemen hovioikeus katsoi, ettei jo aiemmin annettua Oulun käräjäoikeuden päätöstä ole syytä muuttaa.

Oulun käräjäoikeudessa käsiteltiin vuonna 2012 työkiistaa, jossa työnantaja oli estänyt vain työntekijäliittoon kuuluvia työntekijöitä työskentelemästä. Käräjäoikeus katsoi, että työsulun kohdentaminen vain ammattiliiton jäseniin oli perusteltu.

– Työsulun tarkoituksena on ollut painostaa ammattiliittoa käynnissä olevissa työehtosopimusneuvotteluissa. Ammattiliittoon kuulumaton työntekijä ei ole työehtosopimukseen sidottu eikä voi vaikuttaa työehtosopimuksen solmimiseen ja sen ehtoihin, päätöksessä kirjoitetaan.

Käräjäoikeuden mukaan ay-liikkeeseen kuuluminen ei vielä yksinään riko yhdenvertaisuuslaissa säädettyä henkilön vakaumukseen tai mielipiteeseen tarkoitettua pykälää.

Korkein oikeus ei myöntänyt tapaukselle valituslupaa, minkä jälkeen hovioikeuden päätös jäi lainvoimaiseksi.

Artikkelia korjattu 7.5.2018 klo 11.55: Otsikossa virheellisesti ollut Rakennusliitto korjattu Rakennusteollisuudeksi.

Juttua päivitetty 7.5. kello 12.05. Oikeusprosessin kulkua tarkennettu.