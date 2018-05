IPS/James Jeffrey

Lontoon näyttely voimistaa vaatimuksia ryöstösaaliin palauttamisesta.

Lontoossa huhtikuussa avattu etiopialaisten taideaarteiden näyttely on voimistanut keskustelua sitä, pitäisikö 1800-luvulla hankittu ryöstösaalis palauttaa kotimaahansa.

Esillä Victoria and Albert -museossa on 20 etiopialaista käsikirjoitusta ja kuninkaallista taide-esinettä, jotka britit saivat ryöstösaaliiksi Maqdalan taistelussa vuonna 1868. Etiopialaisia käsikirjoituksia on British Libraryssa sadoittain lisää.

Imperialististen ryöstösaaliiden palauttamista vaaditaan eri puolilla maailmaa. Victoria and Albert -museo kuitenkin pitää tehtävänään ymmärtää entistä paremmin esineiden alkuperää ja tarinoita niiden takana, museonjohtaja Tristram Hunt sanoo.

– Näyttely on hämmentävä muistutus brittiläisen imperiumin toiminnasta, jonka seurauksena muiden kulttuuriaarteet päätyivät Britannian museoihin, museo luonnehtii.

Liike vaatii palauttamista

Viime vuonna kuollut britti Richard Pankhurst kuului tunnetuimpiin Etiopian-tutkijoihin ja oli perustamassa Maqdalan aarteiden palautusta vaativaa Afromet-yhdistystä. Hänen mukaansa brittisotilaat poimivat parhaat aarteet Maqdalasta, jonne Etiopian keisari Tewodros oli koonnut niitä pystyttääkseen alueelle suuren kirkon ja kirjaston.

– Useimmat etiopialaiset eivät ole koskaan nähneet näin laadukkaita vanhoja käsikirjoituksia, Pankhurst sanoi viitaten British Libraryyn päätyneeseen 350 käsikirjoituksen kokoelmaan.

Käsikirjoitusten palauttamista Etiopiaan kannattaa myös Addis Abeban yliopiston entinen puheenjohtaja Andreas Eshete, joka johtaa Afromet-komiteaa.

– Varmasti niistä pystytään pitämään Britanniassa parempaa huolta. Meillä Etiopian tutkimuksen laitoksella on kuitenkin yksityiskokoelmista palautettuja käsikirjoituksia, joita hoidetaan myös hyvin ja joita yleisö pääsee katsomaan, hän huomauttaa.

– Ne Maqdalan käsikirjoitukset kuuluvat Afrikan vanhimpiin, joten täkäläisten historioitsijoiden pitäisi päästä tutkimaan niitä perusteellisesti, hän jatkaa.

Kopiointi nyt mahdollista

Pankhurstin poika Alula on myös historioitsija ja kirjailija. Hän muistuttaa, että käsikirjoitusten palauttamista voi helpottaa se, että nykytekniikka mahdollistaa niiden tarkan kopioinnin.

British Libraryssa kuitenkin katsotaan, että juuri nykytekniikka tekee käsikirjoitusten palauttamisen tarpeettomaksi, koska kopio ajaa saman asian.

Kirjasto aikoo digitalisoida lähivuosina 250 etiopialaista käsikirjoitusta, ja 25 on jo valmiina netissä, museon Aasian ja Afrikan kokoelman johtaja Luisa Mengoni kertoo.

Esheten mukaan taide kärsii digitalisoinnista.

– Lisäksi käsikirjoitusten reunoissa on paljon huomautuksia, joiden vuoksi tutkijoiden täytyy nähdä ne alkuperäisinä, hän sanoo.

Palautus vaatisi muutoksen lakiin

Päätös ryöstettyjen aarteiden palautuksesta ei ole museoiden käsissä vaan vaatisi Britannian lainsäädännön muuttamista.

Museonjohtaja Hunt pitää mahdollisena, että esineistöä voitaisiin antaa pitkäaikaiseen lainaan Etiopiaan, mitä Alula Pankhurst pitää ”askeleena oikeaan suuntaan”.

– Ryöstetyn omaisuuden tarjoamisen lainaksi omistajalle pitäisi herättää syvää häpeää jokaisessa itsenään kunnioittavassa maassa, kuittaa Kidane Alemayehu, joka johtaa Global Alliance for Justice: The Ethiopian Cause -järjestöä.

