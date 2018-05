All Over Press/M.A.PUSHPA KUMARA

”Uskonkiihko leviää Intiassa” otsikoin kolumnini 23.3. Tällä kertaa voisin otsikoida ”Uskonkiihko leviää Intiasta” – myös kapean salmen toisella puolella Sri Lankan demokraattisessa sosialistisessa tasavallassa on tänä keväänä käyty uskonsotaa.

Täällä eivät hindut kuitenkaan tällä hetkellä ole aktiivisia uskonsotureita. Tamilit, jotka suurimmaksi osaksi ovat hindu-uskoisia, ovat nykyään varsin rauhanomaisia, sen jälkeen kun tamilien vapautusrintama LTTE eli tamilitiikerit hävisi sisällissodan, jota he kävivät erillisen tamilivaltion perustamiseksi. Sota alkoi vuonna 1983 ja päättyi lopullisesti vasta 2009 vaadittuaan yli 70 000 ihmisen hengen.

Nyt vastakkain ovat buddhalaiset singaleesit ja muslimit, jotka ovat aikoinaan tulleet lähinnä meren yli kauppamiehinä. Buddhalaisia on Sri Lankassa 70,2 prosenttia, hinduja 12,6 prosenttia, muslimeja 9,7 prosenttia, ja kristittyjä 7,4 prosenttia.

Käsitys buddhalaisten rauhanomaisuudesta on lännessä syntynyt harhakäsitys.

Väkivaltaa buddhalaisten ja muslimien välillä on esiintynyt pitkään, mutta vuodesta 2012 järjestäytyneet buddhalaisryhmät ovat aktivoituneet tuntuvasti. Vuonna 2014 perustettu Bodu Bala Sena (Buddhalaisen voiman iskujoukot) vastaa aika lailla Intian äärihindujen RSS:ää uskonkiihkon lietsojana.

Tilanne kiristyi helmikuun lopussa Kandyn piirikunnassa. kun neljä juopunutta nuorta muslimimiestä kolmipyöräisessä ajokissa ja buddhalaismiehen ajama rekka-auto kohtasivat kapealla kadulla. Kun kumpikaan osapuoli ei halunnut väistyä, nuoret pahoinpitelivät rekkakuskin niin pahasti, että hän myöhemmin kuoli sairaalassa.

Tämän seurauksena raivostuneet buddhalaiset ryhtyivät polttamaan muslimien taloja, kauppoja ja moskeijoita piirikunnassa. Kaksi ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui mellakoissa. Useat Kandyn muslimit kertoivat, etteivät hyökkääjät olleet paikallisia, vaan muualta tulleita.

Kandyssa toimiva tutkija Mohammad Ali sanoi Asia Times -verkkolehdelle, että vain hyvin pieni osa buddhalaisista, ehkä 2 prosenttia, osallistuu muslimivastaisiin tekoihin, ja korkeintaan 15 prosenttia hyväksyy ne. Mutta tällainenkin määrä saa paljon pahaa jälkeä aikaan.

Joitakin viikkoja aikaisemmin islaminvastaisia mellakoita syntyi Amparassa, jossa muslimin omistamaa ravintolaa syytettiin sterilisoivan aineen sekoittamisesta ruokiin. Tämä on ehkä erityinen srilankalainen panos uskonsotiin. Ääribuddhalaiset väittävät siis muslimien pyrkivän tekemään buddhalaismiehiä steriileiksi laittamalla wanda pethi -nimistä lääkettä ruokiin. Kaksisataa lääkäriä on sittemmin ilmoittanut, ettei sen nimistä lääkettä ole olemassakaan.

Hyökkäysten tausta on usein poliittinen. Sri Lankan muslimien keskusjärjestö on laatinut YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle raportin tilanteesta vuonna 2013. Vuoden aikana tehtiin ainakin 241 hyökkäystä muslimeja ja 29 kristittyjä kohtaan.

Puolessa sadassa muslimeja vastaan tehdyssä hyökkäyksessä tehtiin väkivaltaa ihmisiä ja heidän omaisuuttaan kohtaan. Vähintään yli sadassa tapauksessa joku poliitikko oli mukana. Melkein kaikissa tapauksissa poliiseja oli paikalla, mutta he eivät pystyneet tai halunneet estää väkivaltaa.

Jotkut poliitikot siis laskevat hyötyvänsä uskontokuntien välien kiristymisestä. Entinen presidentti Mahendra Rajapaksa onkin melko suoraan yllyttänyt buddhalaisia hyökkäämään muslimeja ja kristittyjä vastaan. Monet buddhalaiset syyttävät muslimeja yrityksistä käännyttää muita islamiin ja buddhalaisten arkeologisten muistomerkkien turmelemisesta.

Ääribuddhalaisissa piireissä halutaan tehdä Sri Lankasta singaleesien oma valtio. BBS:n johtaja munkki Galagodaatte Gnanasara on Kandyn tapahtumien jälkeen sanonut, että ”BBS:n päämäärä on yksi kansakunta, yksi uskonto ja yksi kieli”. Hän haluaa kaiken tapahtuvan singaleesien elämänkatsomuksen mukaisesti. Sri Lankaa olisi hallittava nimenomaan buddhalaisena kansakuntana. Hän on myös vaatinut Koraanin kieltämistä saarella. Häntä syytetään nyt oikeudessa vihapuheesta ja Koraanin halventamisesta.

Sri Lankan sunnimuslimien johtava oppinut Hafiz Ehsan Qadri katsoo, että muslimitkin ovat kiristäneet tilannetta. Saudi-Arabian wahhabismin tiukan linjan kannattajat Sri Lankassa vastustavat kansojen lähentymistä.

Amerikkalainen uskontotieteilijä Michael Jerryson on tutkinut buddhalaisten suhtautumista muihin uskontoihin Sri Lankassa, Thaimaassa ja Myanmarissa. Hän on todennut, että käsitys buddhalaisten rauhanomaisuudesta on lännessä syntynyt harhakäsitys.

Munkit vaativat uskonnolleen yksinoikeutta toimintaan yhteiskunnassaan ja jotkut heistä ovat valmiita käyttämään väkivaltaa tämän varmistamiseksi. Uskonto auttaa polarisaatiossa, se määrää, mikä on hyvä, mikä on paha, ja mikä on oikein, mikä väärin.

Buddhalaisilla on kyllä turvallinen enemmistö Sri Lankassa, mutta he näkevät Jerrysonin mukaan muslimimaiden edistävän islamia maailmanlaajuisesti samalla tavalla kuin länsi edistää kristinuskoa. Siksi buddhalaisten on oltava valmiita puolustautumaan.