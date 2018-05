Jussi Joentausta

Ruotsissa Vasemmistopuolueella on yksiselitteinen kanta Natoon.

Ruotsin Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Jonas Sjöstedt on varma, ettei maa hae Nato-jäsenyyttä vaikka porvarillinen oppositio nousisi hallitusvaltaan.

– Parlamentaarista enemmistöä Nato-jäsenyydelle ei ole. Eikä sellaista enemmistöä ole Ruotsin väestön keskuudessa, Sjöstedt sanoo KU:lle.

Hänen mukaansa Nato-lobbarit ovat ajautuneet vaikeuksiin kahdesta syystä. Ne ovat Turkki ja Yhdysvallat.

– Natoon liittyminen – kun Donald Trump on presidenttinä – on kuin astuisi bussiin, jonka kuski on humalassa.

Turkkiko on tässä tapauksessa väkivaltainen matkustaja takapenkillä?

ILMOITUS

– Kyllä. Ei tiedä, milloin kolari tulee, mutta se tulee, Sjöstedt vertaa.

Hän muistuttaa Turkin hyökänneen kurdeja vastaan, jotka taistelevat terroristijärjestö ISIS:iä vastaan. Maan sisällä ovat käynnissä rajut opposition puhdistustoimet.

– Turkki käyttää Nato-kykyjään siviilien pommittamiseen. Nato-lobbareille on suuri nolostuksen aihe, että he haluaisivat ryhtyä likeiseen sotilaalliseen yhteistyöhön sellaisen maan kanssa, joka rikkoo sääntökirjan joka kohtaa.

Vasemmistopuolue ei säästele arvostelulta Venäjääkään.

– Näemme hyvin vakavana Venäjän harjoittamat ihmisoikeusloukkaukset – kaiken muun ohella – Krimiä ja Itä-Ukrainaa vastaan. Olemme myös vahvasti kriittisiä suhteessa Putinin hallinnon yhä enemmän autoritaariseen sisäpolitiikkaan.

Samalla vasemmistopuolue vastustaa Naton kanssa solmittua isäntämaasopimusta ja kannattaa Ruotsin irtautumista Naton rauhankumppanuudesta.