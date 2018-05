WWF/Katja Nuorvala

Luonnonsuojelujärjestö WWF asensi yhdessä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa mikrofonin Helsingin edustalla sijaitsevaan Vallisaareen, ja osoitteessa luontolive.wwf.fi pääsee nyt kuuntelemaan saaristoluonnon sointia suorassa lähetyksessä.

– Luonnon kuunteleminen voi rentouttaa, rauhoittaa, innostaa ja viihdyttää. Samalla uskomme, että tänään avaamamme Äänilive on mainio tapa muistuttaa Suomen upeasta luonnosta ja tarpeesta suojella sitä, WWF:n viestinnän asiantuntija Joonas Fritze sanoo.

Mikrofoni on asennettu Vallisaareen lehtometsään, saaren yleisöltä suljettuun osaan. Suomenlinnan naapurissa sijaitsevan Vallisaaren lehdot ja tuomitiheiköt tarjoavat elinympäristön monipuoliselle laululinnustolle, kuten esimerkiksi mustarastaalle, laulurastaalle, peukaloiselle, käenpiialle, mustapääkertulle ja kultarinnalle.

Lintujen laulua ja sammakon kurnutusta.

Lisäksi mikrofoniin voi kantautua sammakon kurnutusta. Äänessä olevien lajien määrä lisääntyy kevään edetessä. Suorassa lähetyksessä voi olla mahdollista kuulla harvinaisten ja uhanalaistenkin lajien, kuten esimerkiksi kuhankeittäjän tai valkoselkätikan, ääntelyä.

Paljon uhanalaisia lintulajeja

WWF pyrkii tuomaan suomalaisten tietoisuuteen useiden lajien uhanalaisuuden.

– Suomen metsissä elää peräti 814 uhanalaista lajia, ja määrä uhkaa kasvaa. Esimerkiksi uhanalaisten hömötiaisen ja töyhtötiaisen laulu metsissämme vähentyy edelleen, mikäli metsienkäsittelyssä ei tapahdu muutosta. Haluammekin Ääniliven avulla muistuttaa, että käytännössä jokainen metsänomistaja voi varmistaa luonnon hyvinvoinnin ja monipuolisen linnuston elinmahdollisuudet omissa metsissään”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

Katsottu jo yli satatuhatta kertaa

WWF avasi Luontolive-sivuston huhtikuun puolivälissä. Ensimmäiset WWF:n Luontolivessä nähtävät lajit ovat liito-orava ja metsäpeura, ja tavoitteena on, että osoitteessa luontolive.wwf.fi on toiminnassa vähintään yksi kamera ympäri vuoden. Reilussa kahdessa viikossa suoria lähetyksiä on katsottu yli satatuhatta kertaa.

WWF sai innoituksen uuden livekamerasivuston toteutukseen Norppaliven suursuosiosta. Saimaannorppien köllöttelyä on katsottu kahden viime kevään aikana yhteensä yli viisi miljoonaa kertaa. WWF avaa Norppaliven taas lähipäivinä.