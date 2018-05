Lehtikuva/Vesa Moilanen

Tänään varmistui, että sote-uudistusta käsitellään vielä juhannuksen jälkeen.

Tuoreimmat käänteet sote-uudistuksen tiimoilta osoittavat, että aikataulu on osoittautunut mahdottomaksi, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Anderssonin mukaan maakuntavaalien siirtäminen on välttämätöntä.

Andersson huomauttaa, että äärimmäisen tiukan aikataulun vuoksi eduskunta ei käytännössä ehdi perehtyä uudistukseen kunnolla. Kyseessä on kuitenkin Suomen historian suurimpia aluehallinto- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksia. Tästä huolimatta hallitus on puskenut jääräpäisesti eteenpäin samaan aikaan kun sen enemmistö on kaventunut entistä pienemmäksi.

Perjantaina sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ilmoitti, että uudistuksen käsittely venyy juhannuksen yli. Hallituksen alkuperäinen aikataulu oli, että sote- ja maakuntauudistuksesta olisi äänestetty kesäkuun alussa.

Syy kiireelle on se, että hallitus haluaa pitää maakuntavaalit lokakuussa. Lakien pitää olla hyväksytty heinäkuun alussa, jotta tämä olisi mahdollista. Oikeusministeriön vaalipäällikkö Arto Jääskeläinen sanoi kuitenkin perjantaina Suomen Tietotoimistolle, että vaalien järjestämiseksi tarvitaan luova ratkaisu.

– Maan poliittisen johdon on korkea aika kantaa vastuunsa ja viheltää tämä sotesekoilu poikki. Eduskunta ei ehdi kunnolla perehtyä vuosikymmenen tärkeimpään uudistukseen aikataulupaineista johtuen, ja nyt ollaan jo keksimässä ”luovia ratkaisuja” vaalien pitämiseksi vastoin demokratian pelisääntöjä, Andersson kommentoi.

Hän huomauttaa, että sote-uudistuksen kiirehtiminen vaarantaa demokratian toteutumisen.

– Nyt ollaan siinä pisteessä, että maakuntavaalien pitäminen lokakuussa ei enää näillä aikatauluilla täytä kansainvälisiä suosituksia. ”Luovia ratkaisuja” vaaliasioissa harjoitetaan jossakin aivan muualla kuin demokraattisissa oikeusvaltioissa. Ainoa kestävä ratkaisu on vaalien siirtäminen.