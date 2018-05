Lehtikuva/Roni Rekomaa

Eduskunta hylkäsi perjantaina eutanasian eli kuolinavun sallivan kansalaisaloitteen täysistunnossa. Se kuitenkin hyväksyi äänin 128–60 sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyneen lausuntoesityksen, jossa edellytetään hallitukselta laajapohjaisen asiantuntijaryhmän asettamista selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa eli saattohoitoa.

Samalla edellytetään selvitettäväksi myös eutanasian mahdollinen käyttöönotto Suomessa.

Tarvitaan saattohoitoa ja eutanasiaa

”Tiedän, että saattohoito on huonolla tolalla Suomessa.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekonen piti lausuntoa kannatettavana. Hän totesi torstaina eduskunnassa käydyssä keskustelussa, että saattohoito ja eutanasia eivät ole toisiaan poissulkevia

– Ihmisellä pitää olla oikeus hyvään saattohoitoon ja hyvään kuolemaan, Pekonen muistuttaa.

Pekonen toimi lähihoitajana ennen kuin hänet valittiin kansanedustajaksi.

– Olen hoitanut kuolevia ihmisiä, soittanut omaisille, että nyt on se hetki, jos haluaa hyvästellä, hän kertoi Facebookissa.

– Olen pessyt ja pukenut kuolleita ihmisiä ja vienyt vainajan kylmiöön. Jokainen hetki on ollut arvokas ja ainutlaatuinen.

Hän toteaa nähneensä hoitajan työssään kärsimystä.

– Sellaista, mitä kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan sen vuoksi, ettei lääkäri uskalla antaa kipulääkettä, jottei tulisi antaneeksi liikaa, hän sanoo.

– Tiedän, että saattohoito on huonolla tolalla Suomessa. On epäinhimillistä, ettei hyvää saattohoitoa voida turvata Suomessa ilman, että siitä säädetään lailla. Siksi on hyvä saada saattohoitolaki.

Omasta tahdosta kiinni

Pekonen arvioi, että eutanasiaan ei liity väkivaltaa.

– Se on ihmisen oman vapaan tahdon toteuttamista tilanteessa, jossa elämältä ei ole enää odotettavissa mitään muuta kuin kipua ja epätoivoa, hän sanoi ja muistutti siitä, että eutanasian saamiselle ehdotettiin kansalaisaloitteessa tiukat ehdot.

Nyt äänestetyn kansalaisaloitteen taustalla olivat entiset kansanedustajat Esko Seppänen (vas.), Ilkka Taipale (sd.), Osmo Soininvaara (vihr.) ja Henrik Lax (r.).