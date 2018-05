Jarmo Lintunen

Puolet maakuntiin Maakuntiin siirtyvän henkilöstön määrä on pudonnut uusissa arvioissa hieman. Tilastokeskus laskee kunnilta ja kuntayhtymiltä saamiensa arvioiden perusteella, että 51 prosenttia palvelusuhteista siirtyy maakuntiin. Kyse on reilusta 234 000 palvelussuhteesta, mikä on 2 000 vähemmän kuin kahden vuoden takaisessa arviossa. Kuntiin ja kuntayhtymiin jäisi yhä 223 000 palvelussuhdetta. Maakuntiin on siirtymässä kaikkiaan:

219 845 sosiaali- ja terveysalalta,

7 917 palo- ja pelastustoimesta,

3 644 maatalouslomituksesta ja maaseutuhallinnosta,

1 460 ympäristöterveydenhuollosta ja

1 138 maakuntaliitoista. Lähde: Tilastokeskus

Maakuntiin on siirtymässä kuntasektorilta paremmin palkattua väkeä. Tilastokeskus on selvittänyt, että maakuntiin siirtyvien kokoaikaisten palkka on kuukaudessa liki sata euroa suurempi kuin kuntiin jäävien.

Kuntasektorille jäävien kokoaikaisten mediaanipalkka oli viime vuonna 2 716 euroa kuukaudessa ja maakuntiin siirtyvien 2 809 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkka on koko henkilöstön keskimmäinen palkka, eli puolet ansaitsee enemmän ja puolet vähemmän.

Kuntien ja maakuntien tulevaa palkkaeroa selittää maakuntiin siirtyvien ammattijakauma ja koulutustausta.

Kuntien matalapalkkaisimmasta ryhmästä maakuntiin siirtyy vain murto-osa, noin 180 tuntipalkkaista palvelussuhdetta, muiden muassa laitoshoitajia.

Johtajatehtävässä yli 500 euroa enemmän



Valtaosassa maakuntiin siirtyvistä tehtävistä maksetaan parempaa palkkaa kuin kuntien vastaavissa. Arviot perustuvat kuntien ja kuntayhtymien antamiin tietoihin.

Tilastokeskuksen mukaan johtajatehtävissä ero on yli 500 euroa kuukaudessa, palvelu- ja myyntityöntekijöillä reilut 400 euroa, erityisasiantuntijoilla liki 400 euroa sekä asiantuntijoilla yli 200 euroa.

Eniten maakuntiin siirtyy asiantuntijatehtäviä, sitten palvelu- ja myyntitehtäviä.

Palkat ovat miltei samat toimistotehtävissä sekä rakennus- ja korjaustehtävissä. Sen sijaan prosessi- ja kuljetustehtävissä ansaitsee kunnissa paremmin kuin tulevissa maakunnissa.

Palkkamenot huolettavat työnantajaa



Maakuntien tulevat palkkamenot ovat suuremmat kuin kuntien ja kuntayhtymien, vaikka henkilöstöä siirtyy maakuntiin 2 000 henkeä vähemmän kuin aiemmin oletettiin.

Työnantajapuolen Kuntatyönantajat on ilmoittanut, ettei maakuntien palkkojen harmonisointia voida tehdä nykyisten ylempien tehtäväkohtaisten palkkojen mukaan.

Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen sanoo, että palkkariski on liian suuri.

Sen sijaan työnantajalle käy, että palkat harmonisoidaan tehtäväkohtaisten mediaanipalkkojen mukaan. Tätä varten tulisi työnantajan mukaan säätää erillismääräys maakuntauudistuksen voimaanpanolakiin.

Tällä Kuntatyönantaja haluaa välttää yllätykset. Työtuomioistuin päätti maaliskuussa, että kuntaan liikkeenluovutuksessa siirtyneille fysioterapeuteille tulee maksaa kohtuullisen ajan kuluessa samantasoista palkkaa kuin aiemmin kunnan palveluksessa olleille. Jalonen sanoo, että jos tätä sovelletaan maakuntiin ja niiden yhtiöihin, maakuntauudistus ei tuo haluttuja säästöjä.

