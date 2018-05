Finnwatch haluaa selvittää sote-yritysten vastuullisuuden

Sonja Vartiala Syntynyt vuonna 1983

Finnwatchin toiminnanjohtaja

Harrastaa lukemista

Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala, mitä haluatte Ensiapua verovuotoon -tutkimuksessa selvittää?

– Tarkoituksena on selvittää sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavien yritysten verovastuullisuutta. Jos saamme koko summan kasaan, teemme kattavan raportin, jossa pyrimme vertailemaan sitä, miten suurimmat Suomen markkinoilla toimivat sote-alan yritykset hoitavat veronmaksunsa.

Kuinka paljon 20 000 euron keräystavoitteesta on nyt kasassa?

– Kasassa on lähes 14 000 euroa eli 70 prosenttia olemme keränneet päätavoitteestamme. Aikaa on jäljellä vielä kaksi kuukautta. 10 000 euron tavoite on täyttynyt, ja olemme sitoutuneet selvittämään yksityiskohtaisesti yhden suuren sosiaali- ja ter-veysalan yrityksen veronmaksun vastuullisuutta.

Pystyvätkö yritykset helposti välttämään verojen maksamista Suomeen?

– Siitä on tullut vaikeampaa ja vaikeampaa vuosi vuodelta, mutta kyllä järjestelmässä vielä on porsaanreikiä. Nykyisen verolainsäädännön ongelma on se, että kun yksi porsaanreikä saadaan tukittua, sitten keksitään uusia. Järjestelmä on sillä tavalla vanhanaikainen, että se vaatii koko ajan korjaavia toimenpiteitä.

– Sote-alan yrityksillä iso ongelma on lääkäreiden tulonmuunto, joka on edelleen mahdollista. [Tällä tarkoitetaan sitä, että lääkärit voivat laskuttaa työnsä omien yritystensä kautta ja saavat palkkansa pääomatuloina].

– Myös korkokikkailulla tehtävä verosuunnittelu jatkuu edelleen.

Hallituksen sote-esitys on ilmeisesti tältä osin pettymys?

– Koska se ei ole verolainsäädäntöä, sillä ei aggressiiviseen verosuunnitteluun voi edes puuttua. Siinä on tärkeää se, että siinä on sote-veroraportointipykälä. On hyvä, että esitykseen on tullut sellainen. Sote-alan yrityksiltä edellytetään jonkinlaista maakohtaista veroraportointia, joka tekisi näkyväksi, miten konsernin sisällä raha liikkuu eri maissa.

– Valitettavasti tämä pykälä nykyisessä muodossaan on kovin heikko. Sieltä puuttuu paljon tunnuslukuja. Me pelkäämme, että jos pykälä jää tällaiseksi, yritysten luvuista, jotka niiden pitää julkaista, ei pysty päättelemään sitä, ovatko ne harjoittaneet aggressiivista verosuunnittelua.

Kuinka tärkeitä lahjoitukset Finnwatchille ovat?

– Ne ovat todella tärkeitä. Me olemme pieni järjestö ja yksi niistä harvoista, joka tekee tämäntyyppistä työtä. Eli tutkii yritysten verovastuullisuutta ja tekee aktiivisesti vaikuttamistyötä. Elinkeinoelämän ääni kuuluu eduskunnan valiokunnissa. Jos ihmiset haluavat, että siellä kuuluu muitakin ääniä, niin meille lahjoittaminen on tärkeätä.

