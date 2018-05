Lehtikuva/Cole Burston

Incel-ajattelu on äärimmäistä naisvihaa, joka on johtanut väkivaltaan ja joukkomurhiin.

Toissa maanantaina 25-vuotias Alek Minassian ajoi autolla ihmisten päälle Torontossa. 10 kuoli ja 16 loukkaantui.

Viranomaisten mukaan kyse ei ollut terrorismista eikä tapaus uhannut kansallista turvallisuutta.

Vaikka tiukasti tulkiten voi Kanadan lain mukaan näin ollakin, on tapaus on silti jälleen herättänyt keskustelua siitä, miksi vain islamismin innoittama teko niin herkästi luokitellaan terrorismiksi.

Incel-keskustelijoilla on oma kielensä.

Jos jätetään sivuun järjestäytyneiden terroristisolujen tekemät joukkomurhat kuten pari vuotta sitten Pariisissa ja Brysselissä, on valtaosa terroriteoista nykyään ”yksinäisten susien” tekemiä.

Jos tekijä on valkoinen ja hänellä on mielenterveysongelmia, ne riittävät poliisille ja medialle helposti selittäjäksi. Jos tekijä on muslimi, luokitellaan motiiviksi jihadismi, vaikka hänelläkin olisi mielenterveysongelmia.

Äärimmäinen naisviha

Mikään muu kuin uskonto ei erota Minassianin tekoa monesta ääri-islamistisesta iskusta. Hän oli saanut innoituksensa väkivaltaisesta ideologiasta internetistä, aivan niin kuin monet islamistiterroristit radikaalisaarnaajien videoilta.

Hetkeä ennen tekoaan Minassian laittoi Facebookiin viestin, jossa hän kertoi ”Incel-kapinan” alkaneen ja ylisti Elliott Rodgeria. Rodger ampui vuonna 2014 Kaliforniassa 6 ihmistä kostoksi siitä, että ei ollut vielä 22-vuotiaana päässyt poikuudestaan.

Incel tulee sanoista involuntary celibate (tahdonvastainen selibaatti), ja sitä käyttävät itsestään tämän alakulttuurin edustajat.

Incel ei ole mitään peräkammarin poikien surkuhupaisaa touhua, vaan siitä on tullut äärimmäisen naisvihan väkivaltainen ideologia, jolla on Pohjois-Amerikassa kymmeniä tuhansia seuraajia.

Incel-keskustelijoilla on oma kielensä. Stacy on puoleensa vetävä nainen, Chad mies, joka vetää naisia puoleensa. Muut seksiä saavat kuuluvat ryhmään Normie; incelit itse eivät saa seksiä.

Incel-ajattelu nousee seksuaalisesta turhautumisesta. Se katsoo, että naiset kieltävät inceleiltä heidän myötäsyntyisen oikeutensa saada seksiä. Tällöin kysymys on myös vallasta, ja ajattelu muistuttaa valkoisen ylivallan ideologiaa.

Yhteys äärioikeistoon

Incelien ryhmissä keskustellaan naisten raiskaamisesta ja happohyökkäyksistä. Niissä neuvotaan, miten stalkata naisia jäämättä kiinni. Vaikka naiset ovat ”rangaistusten” ensisijainen kohde, viha kohdistuu myös Chadeihin, jotka vievät muilta naisia.

Incel-ryhmät ovat osa netin ”manospherea”. Koko manosphere, mukaan luettuna miesten oikeuksien ryhmät, ei kuitenkaan jaa incelien väkivaltaisia ajatuksia.

Aivan kuin Rodger, myös Minassian sai heti ylistystä incel-ryhmistä. Niiden pääpaikka oli aiemmin Reddit, mutta se sulki incel-ryhmät marraskuussa.

Incel ei ole yksi yhteen alt-rightin, uuden amerikkalaisen äärioikeiston kanssa, mutta ne menevät osittain päällekkäin. Southern Poverty Law Center luokitteli Rodgerin ensimmäiseksi alt-right-terroristiksi. Myös eräisiin muihin joukkomurhiin on incel-ajattelu voitu ainakin osittain liittää.

Jos laajennetaan joukkomurhaajien tausta varsinaisesta incel-ajattelusta laajemmin naisvihaan, on tältä taustalta tulevia terroristeja vielä enemmän. Onkin todettu, että useammalla Pohjois-Amerikan joukkomurhaajalla on taustallaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kuin islamismia.

Incel-ajattelusta kiinnostuneet ovat yleensä kiinnostuneita myös äärioikeiston ja valkoisen ylivallan teemoista. Tutkijat eivät kuitenkaan puhu varsinaisesta incel-liikkeestä, koska se sellaiseksi liian hajanainen.

Myös Minassianin viestissä oli alt-rightiin viittaava ilmaus 4chan.

Eikö siis incelien innoittamaa terroria voi pitää terrorismina ja uhkana turvallisuudelle siinä missä ääri-islamistien terrorismiakin?