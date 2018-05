Maailman sotilasmenot kasvavat jälleen

Sotilasmenojen kymmenen kärjessä ovat USA, Kiina, Saudi-Arabia, Venäjä, Intia, Ranska, Iso-Britannia, Japani, Saksa ja Etelä-Korea.

Kärkikymmenikkö on pysynyt samana koko vuosikymmenen, vain Venäjä ja Saudi-Arabia vaihtoivat viime vuonna sijoitusta listalla. Sotilasmenojaan 9,2 prosentilla kasvattanut Saudi-Arabia on nyt listalla kolmantena ja Venäjä on pudonnut neljänneksi. Venäjän sotilasmenot supistuivat 20 prosentilla.

Suurin sotilasmenojen kasvattaja vuonna 2017 oli Kiina.