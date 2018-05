Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Työministeri Jari Lindström (sin.) äityi selittelemään kehysriihen päätöksiä, ja ajautui ojasta allikkoon.

Vapun kunniaksi työministeri Jari Lindström selitteli omassa blogissaan kehysriihen työelämää koskevien päätösten taustoja. Hallituksen pöydässä tehtiin kauppoja, jossa olivat vastakkain paikallisen sopimisen edistäminen ja nuorten työehtojen heikentäminen.

Hän kirjoittaa sinisten kannan voittaneen, mutta ”eihän tämä tapahtunut suinkaan ´ilmaiseksi´”. Ja mikä oli hintalappu?

Lindströmin mukaan päätettiin, että hallitus helpottaa nuorten työttömien työllistämistä valmistelemalla työsopimuslain muutoksen. Sen myötä työnantaja saisi tehdä vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä.

Lindströmin työmarkkinapoliittisessa lukutaidossa on toivomisen varaa.

Hallitus valmistelee myös työsopimuslain muutoksen, jonka tarkoituksena on keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä 20 henkeä tai sen alle työllistävissä yrityksissä. Muutoksen tavoitteena on alentaa työllistämisen kynnystä.

Lindström luulee konfliktin olevan ohi



Hallituspuolueiden välisissä kuittailuissa Lindström kohdisti sanansa kansanedustaja Juhana Vartiaiselle (kok.) Hän kysyy: Kannattaisiko pohtia edes hetken sitä, mitä vastustamisella estettiin? Iso riita. Vai eikö sillä olisi ollutkaan mitään väliä? (…) Jos siis estämme potentiaalisesti suuren työmarkkinariidan ja siitä ei puhuta halaistua sanaakaan, mutta sen sijaan siitä muusta kyllä.

Näin Lindström sanailee blogiinsa vappupäivänä, kun ay-liike samaan luki madonlukuja nykyhallitukselle ja vaati työntekijöille myönteisempää hallitusta seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.

Ay-liikkeen ykkösröykytyksen kohteena olivat juuri hallituksen kehysriihessä tehdyt työelämän heikennykset. Siis ne, joilla siniset kuvittelevat ostaneensa työmarkkinarauhan.

Lindströmin työmarkkinapoliittisessa lukutaidossa on toivomisen varaa. Ay-liike on selvin sanoin ilmoittanut, ettei se hyväksy hallituksen kehysriihessä tekemiä heikennyksiä. Odotettavissa on kova vastus näihinkin muutoksiin.

Siniset, kokoomus ja keskusta pettivät nuoret työntekijät



Lindströmin kirjoitus paljastaa, että nuorten työelämäehtojen heikentäminen on ollut puolueelle kauppatavaraa, kuten myös puheenjohtaja Petteri Orpon kokoomukselle ja Juha Sipilän keskustalle. Yksinhän siniset eivät näitä kauppoja tehneet.

Lindström antaakin ymmärtää – yritystukipäätöksiin viitaten – , että päätösprosessit eivät ole kauniita: ”Jos te teette noin, me teemme näin”…

Hallituksen osto- ja myyntiliike on siis voimissaan. On ollut hallitusneuvotteluista lähtien, ja voimansa se näytti silloin, kun sote- ja maakuntauudistus sidottiin yhteen. Kokoomus sai himoitsemansa valinnanvapauden ja keskusta maakuntansa.

Sinisten suurin ja samalla kyseenalaisin saavutus hallituksessa on perussuomalaisten nykyisen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon kirjoittaman hallituksen maahanmuuttopolitiikan linjaus.