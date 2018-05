Jarno Mela

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvosteli vappupuheessaan hallitusta tasa-arvon unohtamisesta. Hän vaati myös työmarkkinaosapuolia heräämään tasa-arvokysymyksissä.

Helsingissä rautatientorilla puhunut Li Andersson arvosteli hallituksen työmarkkinapolitiikkaa ennätyksellisen naisvihamieliseksi.

– Sipilä, Orpo ja Terho tietävät aivan hyvin, että Suomessa on edelleen voimakkaasti sukupuolen mukaan eriytyneet työmarkkinat. He tietävät, että naisen euro on täällä edelleen vajaa. Silti heidän johtamansa hallitus on päättänyt vähät välittää tasa-arvosta. Hallituksen työmarkkinapolitiikka on ennätyksellisen naisvihamielistä, Andersson sanoi.

Suomi tarvitsee tasa-arvoherätyksen



Anderssonin mukaan Suomi tarvitsee tasa-arvoherätyksen, niin hallituskabineteissa kuin työmarkkinapöydissä.

Vappu on tätä nykyä myös pätkätyöväen ja freelancereiden juhla.

– Naisvaltaisten alojen nostaminen palkkakuopasta edellyttää, että se tosissaan otetaan sekä hallituksen että työmarkkinaosapuolten tavoitteeksi. Tasa-arvoerien ja kunnianhimoisen palkkatasa-arvo-ohjelman kautta voidaan koordinoida työtä palkkatasa-arvon edistämiseksi, Andersson vaati.

Hallitus lisää epävarmuutta työmarkkinoilla



Andersson nosti puheessaan esiin myös työelämän muutokset.

– Vappu on tänä päivänä myös pätkätyöväen ja freelancereiden juhla. Epävarmuudesta on tullut yhä vahvemmin kaikkia työtä tekeviä yhdistävä kokemus.

Hän pitää käsittämättömänä, että hallitus suunnittelee epävarmuutta entisestään lisääviä työsuhdeturvan heikennyksiä.

– Kaikista pahiten hallituksen kaavailemista heikennyksistä kärsisivät nuoret naiset, jotka joutuvat jo nyt tekemään muita useammin töitä määräaikaisina, Andersson sanoi.

Seuraavan hallituksen tehtävä perhevapaauudistus

Epävarmuuden sijaan Andersson vaati hallitukselta toimia, jotta suomalaisten tulevaisuudenusko saadaan nousuun.

Andersson painotti, että perhevapaauudistus on seuraavan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä.

– Tulevaisuuden menestyvää Suomea ei rakenneta lietsomalla epävarmuutta. Sitä ei rakennetta leikkaamalla koulutuksesta. Ja sitä ei varsinkaan rakenneta kurjistamalla satojen tuhansien suomalaisten työelämää.