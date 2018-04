Andi_Graf/CC0

Sosiaalinen media aiheuttaa tutkitusti riippuvuutta. Aikuisella on paremmat valmiudet rajata somen käyttöä, mutta lapselle se on vaikeampaa.

Kannattaako some-paasto, sosiaalisen median tutkija, sosiaalipsykologi Suvi Uski?

– Paasto on tiedostamisen työkalu. Sen aikana saa aika hyvän ymmärryksen, kuinka kiinni somessa on. Tiedostamisensa jälkeen voi harkita, mitä konkreettisia muutoksia haluaa jatkossa tehdä.

– Paasto ei ole kuitenkaan kestävä ratkaisu, jos sen jälkeen palataan vanhoihin tapoihin.

Miten somen käyttö on muuttunut 10 vuoden aikana?

– Se on jokapäiväistynyt. Älypuhelimien määrän kasvu on aiheuttanut sen, että some on entistä useammin tavoitettavissa, eikä vain tietokoneella.

Ketkä käyttävät somea?

– Nuorista lähes 100 prosenttia. Mitä vanhemmasta ikäluokasta on kysymys, sitä vähemmän somea käytetään.

Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan noin 40 prosenttia somen käyttäjistä sanoo sen häiritsevän arkea. Miten Suomessa?

– Suomessa ei ole tehty vastaavaa tutkimusta, mutta luultavasti luku olisi täälläkin samansuuntainen.

Aiheuttaako some riippuvuutta?

– Kyllä, ehdottomasti.

Miten se ilmenee?

– Väsymys, ärtymys, univaikeudet ja keskittymiskyvyn puute voivat olla oireita some-riippuvuudesta. Ihmisen voi olla vaikea yhdistää näitä oireita somessa vietettyyn aikaan.

– Ihminen harvoin käsittää, milloin some ei enää ole omassa hallinnassa. Jos emme koe tarpeelliseksi kontrolloida toimintaa, some ottaa helposti isännän paikan.

Miten some vaikuttaa nuoriin?

– Lapsilla ja nuorilla ei ole taitoja säännellä toimintaansa. Se on iso ongelma.

– Vaikka lapsi tai nuori haluaisi laittaa puhelimen syrjään, kynnys siihen voi olla tosi iso. Lapsella ei ole kykyä siirtyä toisenlaiseen toimintaan. Aikuisilla tämä taito on.

Mitä pitäisi tehdä?

– Suosittelen rajaamaan somen käyttöä, kuten että ruokapöytään ei tuoda kännykkää. Some on helpompaa rajata ulos muissakin tilanteissa, jos siihen saa otteen.

Oletko itse pitänyt some-paastoa?

– Olen siirtynyt rajaamaan somea tietyiksi ajoiksi. Mitä useammin tekee päätöksen jättää käymättä somessa, sitä helpommaksi se muuttuu.