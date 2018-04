Yle KuvapalveluFreddie Clare

Brittitoimittaja Louis Theroux tarttuu kolmeosaisen dokumenttisarjansa Theroux ja USA:n synkät osavaltiot (Louis Theroux: Dark States, 2017) aloitusjaksossa Yhdysvalloissa viime aikoina huolestuttavasti kasvaneisiin huumeongelmiin.

Theroux vietti useita viikkoja Länsi-Virginian osavaltiossa sijaitsevassa 50 000 asukkaan Huntingtonissa tutustuen sen huume-epidemiaan, kuten asiaa on sen laajuuden takia luonnehdittu. Kaupungissa arviolta joka neljäs aikuinen on huumeriippuvainen. Yliannostuskuolemia on paljon, ongelma kuormittaa pelastuslaitosta ja etenkin palokuntaa.

Sen päällikkö Jan Rader valaisee asiaa ja esittää voimakasta kritiikkiä lääkeyhtiöitä kohtaan, hänen mukaansa ne ovat ansainneet miljardeja tällä ainakin välillisesti luomallaan riippuvuudella.

Epidemian synnyn taustalla on nähty myös selkeä yhteiskunnallinen tekijä, Huntingtonin teollinen historia. Siihen liittyen peruskuvion voi tiivistää lyhyesti: raskas fyysinen työ, jatkuvaan stressiin ja työtapaturmiin saadut kipulääkkeet sekä monien kohdalle osunut työttömyys.

Eräässä vaiheessa lääkäreiden kerrotaan suorastaan tyrkyttäneen voimakasta riippuvuutta aiheuttavia kipulääkkeitä. Viranomaiset puuttuivat asiaan, reseptilääkkeiden saantia kiristettiin ja kuvaan tulivat helposti saatavat huumeet.

Parissa vuodessa ongelma paisui epidemiaksi, eikä pelkästään Huntingtonissa: presidentti Trump julisti viime elokuussa kansallisen hätätilan maata koettelevan huume-epidemian takia.

Theroux’n lähestymistapaan kuuluu näkyvä, lähietäisyydelle menevä, vilpitöntä uteliaisuutta huokuva läsnäolo. Sen merkeissä hän tutustuttaa huumekoukussa oleviin tai siitä irrottautuneisiin, heidän läheisiinsä sekä pelastus- ja hoitopuolen ihmisiin.

Theroux ja USA:n synkät osavaltiot. Osa 1/3: Heroiinipääkaupunki. TV2 su 29.4. klo 22.05, tiistaina 1.5. klo 23.55.