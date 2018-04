Vapun äärellä, ja erityisesti tänä vuonna, nousevat mieliin vuoden 1918 tapahtumat. Luin Paperiliiton Kajaanin osaston 100-vuotishistoriakirjaa, jonka on koonnut professori Reijo Heikkinen. Koskettava oli kertomus teloituksesta ja sen dramaattisista käänteistä. Näiden paperityöläisten ”rikos” oli kuuluminen ay-liikkeeseen.

Toinen vaikuttava kokemus oli KOM-teatterin loistavasti toteutettu Veriruusut-näytelmä, joka kertoi naiskaartin perustaneista Tampereen naistyöläisistä. Vaikka olen pasifisti henkeen ja vereen, nuorten naisten tarttuminen aseisiin oikeuksiensa puolustamiseksi tuntui oikeutetulta niissä olosuhteissa. Näytelmä puhutteli sisäistä ristiriitaani useita päiviä.

Miksi on tärkeää edelleen puhua ja järjestää tilaisuuksia vuoden 1918 tapahtumista? Siksi, että tänä päivänä nauttimamme hyvinvointivaltion ja työelämän pelisääntöjen ensiaskeleet otettiin silloin. Lomaoikeus, viisipäiväinen työviikko ja työsopimuslaki eivät ole syntyneet itsestään, vaan ne ovat vaatineet vuosikymmenten kuluessa rohkeita ihmisiä, jopa ihmisuhreja.

Koskettava oli kertomus teloituksesta ja sen dramaattisista käänteistä.

Oulun paperiosaston juhlassa viime lauantaina kuulimme, kuinka vuonna 1938 perustetun ammattiosaston jäsenet erotettiin työstään vain siksi, että he kuuluivat liittoon. Meidän tehtävämme on nostaa esille näiden ihmisten tarinat ja kertoa niistä nuorille ja aikuisillekin, jotta ymmärretään, miten ja miksi maailma on muuttunut. Koulussa näistä asioista puhutaan niin neutraalisti, ettei nuori välttämättä näe yhteyttä sisällissodan ja tämän päivän työelämäoikeuksien välillä.

Oikeistolle näyttää olevan todella vaikeaa hyväksyä suomalaisen työelämän pelisäännöt, ja siksi hallitus yrittää kaikin keinoin nakertaa milloin irtisanomissuojaa milloin määräaikaisen työn säännöksiä. Hallituksen lempipuuhaa näyttää olevan työttömien syyllistäminen ja kepittäminen aktiivimalleineen.

Vappu on työväen juhla ja tehdään siitä sellainen. Kerrotaan kansalle, miten työelämälait ovat syntyneet ja juhlitaan niiden vuosipäiviä näyttävästi. Tavataan vappujuhlissa!