Psykologista halpiswesterniä Terroria Teksasissa (Terror in a Texas Town, 1958) tekee mieli suositella niillekin, jotka eivät yleensä lännenfilmeistä piittaa.

Joseph H. Lewisin ohjaama kulttifilmi on monessakin mielessä epätavanomainen länkkäri, kiitos ennen muuta Dalton Trumbon (salanimellä Ben E. Perry) käsikirjoituksen. Tapahtumissa jäyhyys ja lähes surrealistinen polte kohtaavat mukaansatempaavasti – siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi, että genren pakollisiin kuvioihin kuuluvat toimintarituaalit loistavat lähes tyystin poissaolollaan.

Sitäkin vaikuttavampi hahmo on paikallisen mahtimiehen (Sebastian Cabot) oikea käsi, mies mustissa hanskoissa ja mietteissä: erään mykkäklassikon hengessä zombiemaiselle Johnnylle (Ned Young) kelpaisi lempinimi ”Väsynyt kuolema”.

Sankari on isokokoinen ruotsalainen (Sterling Hayden). Hän tuo leffaan maahanmuuttajan tuliaisinaan sanat ”skål” sekä ”ja”, joita käyttää useammin kuin meriltä hankkimaansa harppuunaa.

Kohtaukset hoituvat paljolti kahden henkilön välisinä keskusteluina. Pieniä herkkupaloja tarjoavat Johnnyn ja hänen tyttönsä Mollyn (Carol Kelly) sanailut. Ne selkeyttävät monille yhteisen tiensä päähän tulleille rakastavaisille tuttua tunnetta: olen lopen kyllästynyt sinuun.

Tarinaltaan Terroria Teksasissa on kuin käänteinen muunnelma klassikosta Sheriffi (1952). Tematiikka kantaa monelta osin kevyesti oman aikamme todellisuuteen, tässä suhteessa avainsanoja ovat ahneus ja korruptio. Tarinan kaari on kuin tietoisku vanhan kunnon porukkahengen voimasta sen jälkeen, kun ensin on voitettu monia jäytävä pelko.

Terroria Teksasissa. Teema Fem lauantaina 28.4. klo 12.00.