Tällä kertaa eduskunnan kuulumiset kertoo Markus Mustajärvi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi, mikä oli eduskunnan tärkein asia tällä viikolla?

Kyllä se vielä on sote-vääntö. Siitä ei tiedetä edes sitä, mitä maakuntavaaleille käy. Jos sote alkaa horjua, epävarmuus maakuntavaalien suhteen kasvaa koko ajan.

Aika hankala tilanne on, kun puolueiden pitäisi löytää maakuntavaaliehdokkaat, eikä tiedetä, onko koko maakuntavaaleja. Ja jos on, niin milloin ne ovat.

Keskusta on aika lailla yksin sen (lokakuun maakuntavaalien) kanssa. Keskustan pitää näyttää, että hekin ovat saaneet tässä isossa jaossa jotain. Kokoomus pystyy vyöryttämään sotea ja valinnanvapautta niin vahvasti. Keskustalle on poliittisestikin tärkeätä viestiä omilleen, että kyllä tässä asialla on oltu.

Entä mikä oli eduskunnan kuohuttavin asia tällä viikolla?

En tiedä, onko se erityisesti kuohuttanut, mutta kokoomuksessa yksi mies lähti (Harry Harkimo) ja toinen (sinisten Kaj Turunen) tuli tilalle. Sitähän on täällä on eniten aprikoitu, että tuleeko näitä loikkauksia lisää.

Totta kai se vaikuttaa puolueiden välisiin jännitteisiin myös hallituksen sisällä. Soten kohtalo on muutamasta äänestä kiinni.

Minkä parissa itse työskentelit eniten tällä viikolla?

Puolustusvaliokunnan asiat ovat eniten työllistäneet. Meillä on ollut tavattoman laaja kuuleminen sekä siviili- että sotilastiedustelulaista. Eilen oli tiedotustilaisuus tarjouspyyntöjen lähettämisestä neljään eri maahan Hornet-hävittäjien korvaamiseksi.

Se on Suomen historian suurin asekauppa. Lähtöhinta on 7–10 miljardia, ja kun otetaan elinkaarikustannukset huomioon, sen saa kertoa kahdella tai kolmella. Nyt käydään vääntöä siitä, mitä tarkoittaa selonteossakin mainittu korvataan Hornetien suorituskyky täysimääräisesti. Tarkoitetaanko lukumäärää vai suorituskykyä vai mitä.

Kenraalithan mielellään laskevat, että se on 64 plus jotain. Meidän mielestämme se pitää olla 64 plus-miinus jotain. Pitää olla valmis keskustelemaan kriittisesti sekä hävittäjien määrästä että hinnasta.

Tärkeä kysymys on myös se, millä vaihtoehdolla ja kenen toimittajan kanssa saisimme teollista yhteistyötä niin, että se tukisi suomalaista teollisuutta ja edistäisi suomalaista teknologiaa. Nämä kaikki asiat pitää ottaa yhdessä huomioon.

Suomella pitää olla uskottava puolustus, mutta se ei tarkoita, että kenraalit saavat kaiken, mitä pyytävät.

Mikä oli vasemmistoliitolle tärkein asia tällä viikolla?

Soten kanssa on ollut niin tasaista vääntämistä, että se tulee joka ovesta vastaan. Sille ei vain voi mitään. Sen kanssa on näinä viikkoina ratkaisun hetket. Kyllähän meidän porukka on siinä ollut ahkerasti asialla.

Minä annan vinkin, joka liittyy ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. En voi sitä paljastaa, mutta sitä tiedotusvälineet eivät ole huomanneet.

