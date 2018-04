Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Rakennusliitossa varaudutaan pitkään työsulkuun, mutta neuvottelutulostakin pidetään mahdollisena.

Rakennusliiton varapuheenjohtajan Kyösti Suokkaan mukaan rakennusalan lakossa ja työsulussa on kyse pitkälti politiikasta. Rakennusteollisuus RT:n toimialaliitot julistivat keskiviikkona rakennusteollisuuteen kattavan työsulun, joka alkaa helatorstaina.

– Selvää on, että Suomessa emme kamppaile nyt rahasta, vaan työnantajien tavoitteet ovat pitkälti poliittisia, kirjoittaa Suokas blogissaan.

Suokkaan mukaan tavoitteena ei ole yhteistyö, vaan työtä tekevien alistaminen.

Lakko- ja sulkutaistelut olivat aikoinaan rakennusalalla ”normaali” kevään merkki.

– Lopuillaan oleva työmarkkinakierros osoittaa tämän selvästi, hän toteaa.

Edellisiin työsulkuihin viitaten Suokas ennakoi työsulusta:

– Täytyy varautua siihen, että se kestää pitkään. Vanha sanonta on, että lakko on helppo aloittaa, mutta vaikea lopettaa. Sama pätee työsulkuun.

Vuonna 1986 rakennusalan työsulku kesti kuusi viikkoa. Reippaasti saman kesti paperiteollisuuden työsulku kymmenisen vuotta sitten, Suokas kirjoittaa.

Rakennusliitosta sopiminen ei ole kiinni

Suokas on suivaantunut Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen:

– Helsingin Sanomat ylisti tänään pääkirjoituksessaan työnantajien solidaarisuutta. He ovat pystyneet pitämään palkkalinjansa. Lehden mukaan viimeisenä ankkurina on ollut valtakunnansovittelija Minna Helle, joka on varmistanut, ettei yksikään ala ole saanut työnantajien hyväksymää korotustasoa enemmän.

Suokkaan mukaan sopiminen ei ole ollut missään vaiheessa Rakennusliitosta kiinni.

– Ero työnantajien palkankorotustarjouksen ja liiton pyynnön välillä on ollut niin pieni, että normaalioloissa se olisi toki ollut sovittavissa ilman dramatiikkaa.

Sopiminen vielä mahdollista

Rakennusliiton hallitus käsittelee vapun jälkeen torstaina työehtosopimusneuvotteluja. Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi sanoo liiton verkkosivuilla, että työnantajien sulku laajentaa työtaistelun alaa ja paine kasvaa sopimusten aikaansaamiseksi.

– Tilanne on siis monille uusi, mutta Rakennusliiton historiaan tutustuneet tietävät, että lakko- ja sulkutaistelut olivat aikoinaan rakennusalalla ”normaali” kevään merkki. Työsulun alkamiseen on vielä kaksi viikkoa aikaa ja neuvotteluissa ehditään mainiosti saada tuloksia, jos siihen on halua, sanoo Harjuniemi.

Sulku koskee liittoyhteisön kaikkien toimialojen jäsenyrityksiä. Sulku on vastatoimenpide Rakennusliiton ilmoittamille lakoille. Sulun ulkopuolelle jäävät muutamat rakennustuoteteollisuuden prosessiteollisuuden jäsenyritykset sekä yhteiskunnalle elintärkeät toiminnot ja sellaiset toiminnot, jotka suuntautuvat muualle kuin rakennusteollisuuteen.

– Työsulku on laillinen toimenpide, joten meillä ei ole siihen valittamista, sanoo Harjuniemi.