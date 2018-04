Lehtikuva/Boris Roessler

Ainakin yhdessä mielessä saksalaisessa jalkapallossa jyllää kone. Ehkei Die Mannschaftin peli ole enää mekaanista jauhamista, mutta Bayern Münc-henin mestaruusmasiina vaikuttaa pysäyttämättömältä. Baijerilaiset pääsivät nimittäin nostamaan kuudetta peräkkäistä kertaa pokaalia Bundesliigan voiton merkiksi. Huhtikuun alussa varmistetun ykkössijan takasi 72-vuotias uusvanha vaihtoehto Jupp Heynckes, joka tuli Bayernin vetäjäksi alkusyksystä Carlo Ancelotin paikalle.

Monesti tehottomaksi vaihtoehdoksi osoittautuvat valmentajapotkut vauhdittivat ”Etelän tähtiä” kuin autobaanan kiihdytyskaista, koska Heynckesin alaisuudessa Bayern on hävinnyt sarjassa ainoastaan kahdesti ja tasannutkin pisteet vain kerran. Heynckes osasi tehtäväänsä tultuaan käsitellä hänelle jo entuudestaan tuttuja pelaajia, mutta hän osasi pitää myös kuria yllä. Tarkoituksenmukaista ei ollut myöskään laittaa taktiikoita tyystin uusiksi, vaan Heynckes tyytyi lähinnä hieman yksinkertaistamaan käytettyjä kuvioita. Tulosta on tullut.

Saattaa käydä vielä niin, että Heynckes voittaa ainoana valmentajana triplan (Bundesliiga, Cup ja Mestareiden liiga) ja vetäytyy taas eläkkeelle. Hän teki nimittäin samoin napattuaan kyseisen saavutuksen kaudella 2012–2013. Heynckesin seuraajan nimi on jo tiedossa, sillä Niko Kovac ottaa homman hoitoonsa hänen jälkeensä. Paineet eivät liene vähäiset.

Kovacin Frankfurt panostaa vastaiskuihin, mutta moinen ei sovi maailman mahtiseuralle.

Myös Suomen maajoukkuevahtia Lukas Hradeckýa Eintracht Frankfurtissa vielä hetken valmentava ja Bayernin paitaa itsekin taannoin kantanut 46-vuotias Kovac on vetänyt myös Kroatian maajoukkuetta, jossa hän itsekin pelasi monissa arvokisoissa. Monet odottivat Bayernin uudeksi valmentajaksi astetta kovempaa nimeä muun muassa Thomas Tuchelin, Jürgen Kloppin ja Joachim Löwen pyörittyä vahvasti spekulaatioissa mukana.

Pukukopin puolella vanhassa on vara parempi, koska Bayern luottaa edelleen samoihin pelaajiin kuin edellisessä triplassaan. Esimerkiksi laiturit Arjen Robben ja Franck Ribéry ovat olleet kuluneella kaudella kohtuullisessa vireessä saatuaan myös levätä otteluruuhkassa Heync-kesin kauden alettua. He kuulunevat edelleen seuran jatkosuunnitelmiin ainakin vielä vuoden verran. Tosin joukkuetta ei enää kasata heidän ympärilleen.

Joka tapauksessa vetovastuun ottavalla Kovacilla on työsarkaa kynnettävänään hänen viedessään ajatuksiaan Bayernin muottiin, jonka on vääjäämättä perustuttava maailmanluokan pelaajien pelinhallintaan. Kovacin Frankfurt panostaa vastaiskuihin, mutta moinen ei sovi maailman mahtiseuralle.

Saksan cupin 19. toukokuuta pelattava loppuottelu on kiinnostava senkin takia, että vastakkain ovat juuri Bayern ja Eintracht Frankfurt, jota Kovac vetää kauden loppuun asti. Bayern joutui muuten maksamaan Frankfurtille yli kaksi miljoonaa euroa Kovacin sopimuksen ulosostosta, joten mikä lienee itse kunkin motivaatio kyseisessä ottelussa?

Vakiorivillä on kuitenkin vielä brittisarjojen viimeisiä kierroksia. Kohteessa yksi vastakkain ovat Burnley ja Brighton. Kotijoukkueen eurounelma karkasi kauemmaksi sen hävittyä viime kierroksella Chelsealle. Mutta nyt vastassa on materiaaliltaan kehnompi vastus, jonka tosin on vielä taisteltava kynsin hampain sarjapaikastaan. Burnleyn otteluissa on nähty todella vähän täysosumia, kun sen maaliero 35 ottelun jälkeen on 35–32. Vähän maaleja voi tulla nytkin, sillä Brightoniakaan ei tunneta tehoistaan. Risti ja ykkönen.

Championshipin puolelta nostetaan esiin QPR–Birmingham, jota myös allekirjoittanut on seuraamassa paikan päällä. Kaksi viimeistä otteluaan hävinneellä keskikastin kotijoukkueella on panoksena vain kunnia. Vieraat tarvitsevat täyttä pistepottia sarjapaikan säilymisen varmistamiseen.

Saattaa hyvinkin olla, että todistan paikan päällä vierasvoiton. Laitetaan kohteeseen silti ykkösvarmistus, koska kauden viimeisessä kotiottelussa QPR haluaa näyttää kannattajille parastaan.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 28.4. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: X(1), 1(X), 1, 1, 1, 2, 1(2), 1, 2(1), 1(X), 2, 1(X), 1.

VIIKON VÄITE: Arsene Wengerin ikuisuuden kestänyt valtakausi päättyy Arsenalissa. Mutta kuka seuraajaksi? Vaihtoehto löytynee rohkeaksi povatulla tavalla aavan meren tuolta puolen, jossa New Yorkissa vaikuttaa seuralegenda Patrick Vieira . Uudet managerit tunnetusti ottavat luottopelaajansa mukaan uusiin seuroihinsa ja ehkä näemme näin ollen Alexander Ringin Arsenalin keskikentän dynamona. Ehkä.