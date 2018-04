Yle Kuvapalvelu/Antti Kuronen

Ajatus vaikkapa Tampereesta raunioituneena autiokaupunkina tuntuu pelkältä dystooppiselta kuvitelmalta. Syyrian Raqqan tapauksessa se on täyttä totta: katukuva on luhistunut ja valtaosa asukkaista lähtenyt. Asiaa havainnollistaa Antti Kurosen ohjaama pätevä Ulkolinja-dokumentti Isis – Raqqan painajainen (2018).

Vuosina 2014–2017 Raqqa oli pahamaineisen jihadistijärjestön Isisin hallinnassa. Siltä nyttemmin takaisin vallattu kaupunki on havaintoesimerkki totaalisen sodan seurauksista: kaikki on tuhottu.

Haastateltujen joukossa on monia taistelujen keskelle jääneitä ja hengissä selvinneitä, tosin moni on maksanut siitä kovan hinnan: silvotun vihanneskauppiaan tarina on puistattava.

Dokumentin ehdottomasti kiinnostavin anti käsittelee Isisin kaupungissa harjoittamaa ankaraa ideologista kontrollia ja siihen sisältynyttä terroria, muun muassa julkisia teloituksia. Ohessa saadaan näytteitä järjestön hurmahenkisistä ja väkivaltaa uhkuvista propagandavideoista.

Asiaa erittelee monipuolisesti ja luotettavan tuntuisesti vankilasta kameran eteen saatu, keskeiseksi johtohahmoksi luonnehdittu entinen Isis-taistelija. Hänen henkilöllisyyttään ei paljasteta, noin kolmekymppinen mies esiintyy kasvonaamion suojissa.

Hänen kertomansa tuo lisävaloa siihen äärettömän kompleksiseen sotarakennelmaan, joka Syyriassa yhä kylvää tuhoaan. Suurvalloilla ja alueen voimatekijöillä on omat intressinsä, ja dokumentti tarkentaa, miten lusikan soppaansa pistivät myös maailman jihadistinuoret Suomea myöten, kuten naamiomieskin kertoo.

Ulkolinja: Isis – Raqqan painajainen. Areena torstaina 26.4. klo 00.01 alkaen, TV 1 ke 2.5. klo 23.00.